تسبب لي في إيذاء بدني، نص أقوال عمرو دياب في واقعة صفع شاب

حصل موقع فيتو على نص أقوال المطرب عمرو دياب والمتهم بالبلطجة والتنمر على الشاب المصفوع في حفل زفاف ابنة أحد المنتجين أمام نيابة القاهرة الجديدة



وقال عمرو دياب: يوم 7 يونيو الماضي كنت أقوم بإحياء حفل زفاف في أحد الفنادق بالتجمع وفوجئت بأحد الأشخاص يجذبني بقوة من ملابسي ويطلب مني النصوير معي ويتعدي عليه فقمت بضربه ولم أعرف مكان الضربة تحديدًا.



وأضاف عمرو دياب أنه عندما ذهب إلى منزله شاهد الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلم بأن الضربة طالت وجه الشاب وبرر فعلته قائلًا: " هو سبب لي أذى بدني".

وأشار عمرو دياب بأن الشاب كان يقوم باستفزازه أمام الحاضرين بحفل الزفاف مشددًا على أن الضربة كانت بسيطة.



كان الشاب أسامة سعيد قد حرر محضرًا فى قسم الشرطة اتهم فيه الفنان عمرو دياب بالتعدي عليه أثناء مشاركته فى حفل زفاف.

استمعت النيابة العامة لأقوال بعض شهود العيان في واقعة صفع عمرو دياب لـ شاب خلال حفل زفاف، لبيان ملابسات وظروف الواقعة والوقوف على السبب الرئيسي الذي استدعى صفع الشاب خلال حفل الزفاف.

كما استمعت النيابة إلى أقوال الشاب سعد أسامة، صاحب واقعة الصفع على يد المطرب عمرو دياب، خلال محاولة التقاطه صورة مع الهضبة في حفل زفاف، وأمرت بإخلاء سبيله من سراى النيابة ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا.

قال الشاب في تحقيقات النيابة: أنا كنت مدعو من صاحب الحفل، وأثناء ذلك طلبت من الفنان عمرو دياب التقاط صورة تذكارية معه.

وأكد الشاب في تحقيقات النيابة العامة: أخرجت هاتفي المحمول وأثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام بصفعي على وجهي ونهرني أمام المعازيم.



وأمرت النيابة العامة، بفحص الفيديو المتداول للحظة تعدي الفنان عمرو دياب على الشاب خلال حفلة بإحدى فنادق القاهرة، كما أمرت بالتحفظ على فيديو الاعتداء على الشاب أثناء إحدى الحفلات بالقاهرة.

تطورات أزمة عمرو دياب

وكان الفنان عمرو دياب كلف أشرف عبدالعزيز المحامي، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشاب متهما إياه باستفزاز موكله.

وكشف مصدر أمني، أن محامي الفنان عمرو دياب، حرر محضرًا ضد شاب يتهمه فيه بالتعدي على موكله بالقاهرة الجديدة بعدما حاول التقاط صور سيلفي معه، في إحدى الحفلات داخل فندق بالقاهرة.



وأوضح المصدر، بأن المحضر تضمن اتهامات إلى الشاب بالتشهير والإساءة إلى سمعة الفنان ومحاولة الابتزاز.

وحرر محامى الفنان عمرو دياب، محضرًا ضد شاب صفعه عمرو دياب، خلال إحيائه حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.

وقال محامي الفنان فى المحضر: إن الشاب "سعد أسامة" التقط قبل واقعة الصفع 4 صور مع الفنان عمرو دياب، ولم يعترضه، وفي المرة التي صفعة فيها، جذبه الشاب عنوة لالتقاط الصورة.

وأوضح مقدم البلاغ، أن الشاب تعمد مضايقة الفنان بالتطفل عليه وجذبه من أجل التقاط صورة معه، وقام بوضع الهاتف في وجهه عنوة، موضحًا بأن الفنان عمرو دياب يرحب بشكل دائم بكل المعجبين ولا يغضبه تصويرهم معه.

ودون فى محضر الشرطة ؛ تقدم المحامي أشرف عبد العزيز بأسطوانة مدمجة تحتوي على عدد من الفيديوهات للشاب أثناء محاولة التقاط الصور مع العديد من الفنانين والمشاهير، وعلى رأسهم محمد رمضان، مسكه من ايده بشكل مفاجئ أمام الجمهور.