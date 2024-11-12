سارة سلامة تكشف لـ "فيتو" تفاصيل شخصيتها في "نقطة سودة": "من أصعب الأدوار التي لعبتها"

كشفت الفنانة سارة سلامة، تفاصيل شخصيتها في مسلسل “نقطة سودة” مع ناهد السباعي ونضال الشافعي وأحمد فهمي.

سارة سلامة في مسلسل “نقطة سودة”

وقالت سارة سلامة في تصريح خاص لـ “فيتو”: “ألعب دور فتاة تدعى فيروز من عائلة ثرية ولها نفوذ كبير”، مشيرة إلى أن الشخصية بها عقد كثيرة وطموحة وتتمنى تحقيق كل أهدافها.

وأضافت سارة سلامة: “دور مهم بالنسبة لي، ومن أصعب الشخصيات اللي لعبتها وتفاصيلها كثيرة، أما عن تحضيراتها، فلم تكن سهلة لأنها كانت تحتاج إلى مذاكرة مني بشكل أكبر وتركيز في كل التفاصيل وبروفات مع المخرج، وتعبت جدا في تصويره لأنه دور مركب وصعب”.

أحداث مسلسل "نقطة سودة"

تدور أحداث مسلسل "نقطة سودة" في إطار اجتماعي رومانسي ويتكون من 15 حلقة والمقرر عرضه خارج موسم رمضان 2024، تأليف محمد محرز وأمين جمال، وإخراج محمد أسامة

أبطال المسلسل

ويشارك في بطولة المسلسل باقة من الفنانين، بينهم: أحمد بدير، سماح أنور، أحمد فهمي، وفاء عامر، نضال الشافعي، ناهد رشدي، ناهد السباعي، سارة سلامة، هدى الإتربي، أحمد خالد صالح، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.