الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

موعد ومكان عزاء ابنة الشاعر مصطفى حدوتة

مصطفى حدوتة، فيتو
مصطفى حدوتة، فيتو

فقد الشاعر الغنائي الشاب مصطفى حدوتة، صاحب أغنية يا قمر لعمرو دياب، ابنته الرضيعة قمر بعد تعرضها لأزمة صحية.

وكشف حدوتة عن موعد ومكان عزاء ابنته عبر حسابه على انستجرام، حيث كتب “العزاء اليوم من الساعة الخامسة للساعة التاسعة في مسجد الصديق قاعة ١”.

 

تعاون مصطفى حدوتة مع الهضبة 

وكان الشاعر الشاب مصطفى حدوتة قد تعاون مع المطرب الكبير عمرو دياب في أغنية “يا قمر” التي كانت ضمن ألبوم مكانك، الذي طرح مؤخرًا على منصات الموسيقى وحقق نجاحًا كبيرًا وتصدر التريند.

وكشف “حدوتة” خلال لقائه مع “فيتو” كواليس تعاونه مع الهضبة عمرو دياب في أغنية “يا قمر” من ألبوم “مكانك” قائلًا: “أنا تعاونت مع الهضبة عمرو دياب في عدة أعمال غنائية قبل تعاوننا معًا في أغنية يا قمر،  ولكن باقي الأعمال من المفترض طرحها خلال الفترة المقبلة”.

وتابع: “أما عن كواليس تحضير أغنية “يا قمر” فأنا كنت على تواصل مباشر مع “الهضبة” وأرسلت إليه الكلمات لكي يلحنها وأنا كملت على اللحن باقي كلام الأغنية”.

وأضاف: “قبل طرح أغنية يا قمر من  قبل 4 أيام كنا مستمرين في العمل عليها والهضبة استمر للعمل عليها حتى الليلة الأخيرة قبل طرحها”.

 

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