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ثقافة وفنون

نوال الكويتية تنتهي من تصوير "قدرت تنام" و"وداع أفضل"

نوال الكويتية، فيتو
نوال الكويتية، فيتو

أعلنت الفنانة نوال الكويتية الانتهاء من تصوير أغنيتين جديدتين لها وهما “قدرت تنام” و"وداع أفضل".

وقالت نوال الكويتية لقناة روتانا، إن الأغنيتين سيتم طرحهما قريبا ضمن ألبومها المرتقب “أنا وعزوف”.

 

حفل نوال الكويتية في الرياض

وأحيت نوال الكويتية مؤخرًا حفلًا في العاصمة السعودية الرياض، رفقة الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي.

 

وشدت نوال الكويتية بباقة من أجمل الأغنيات من بينها أغنية “مثل النسيم”، والتي تفاعل معها الجمهور بحرارة شديدة.

 

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نوال الكويتية المطربة نوال الكويتية أغنية وداع أفضل روتانا

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