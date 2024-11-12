الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

باسكال مشعلاني لفيتو: تلقيت عروضا للزواج والبعض طلب يدي من زوجي نفسه

باسكال مشعلاني، فيتو
باسكال مشعلاني، فيتو

تحدثت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني، عن حب الجمهور لها مع بداياتها الفنية، وبالأخص الشباب، وقصة تلقيها عروضا للزواج في هذه الفترة، حيث اعتبرها البعض وقتها أنها فتاة أحلام الشباب.

قصة تلقي عروض باسكال مشعلاني عروض للزواج 

وقالت “باسكال” خلال حوارها مع “ڤيتو”: “كنت سعيدة ومبسوطة بشكل كبير، وكان الأمر مختلفا عندما أقف على المسرح، حيث كان يتهافت الشباب على مصافحتي والتصوير معي”.

وأضافت باسكال مشعلاني: “تلقيت عروضا للزواج، حتى أن البعض طلب يدي من زوجي نفسه”.

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