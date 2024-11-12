قيمتها ١٠ آلاف دولار، قنوات ART تقدم جائزة لأفضل فيلم بملتقى القاهرة السينمائي

تشارك قنوات راديو وتلفزيون العرب ART ضمن الرعاة لـ"ملتقى القاهرة السينمائي" في نسخته العاشرة، والذي يقام في الفترة من ١٧ إلى ٢٠ نوفمبر الجاري ضمن فعاليات النسخة ٤٥ لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي والذي سيتم افتتاحه غدًا.

قنوات ART تقدم جائزة قدرها ١٠ آلاف دولار

وتقدم قنوات ART جائزة قدرها ١٠ آلاف دولار لسيناريو أحد مشروعات الأفلام الروائية الطويلة -تحت التطوير- المشاركة في الملتقى.

وتأتي مشاركة ART سنويا في المهرجان، إيمانًا منها بأن دعم الأفلام الناشئة يتيح العديد من الفرص للمواهب الشابة في مصر والعالم العربي لتقديم أعمال سينمائية متميزة وقادرة على المنافسة وحصد العديد من الجوائز في المهرجانات العربية والعالمية.