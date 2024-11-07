المخرجة الفلسطينية ليلى عباس لـ "فيتو": صناعة السينما في بلادي تواجه تحديات صعبة (فيديو)

حصد الفيلم الفلسطيني "شكرا لأنك تحلم معنا" جائزة أفضل فيلم عربي روائي طويل في الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي اختتمت فعالياتها يوم 1 نوفمبر الجاري، حيث لاقى الفيلم تفاعلا كبيرا من الجمهور والنقاد خلال عرضه بالمهرجان هذا العام.

فيلم شكرا لأنك تحلم معنا

الفيلم من تأليف وإخراج ليلى عباس، بطولة ياسمين المصري، وكلارا خوري، وكامل الباشا، وأشرف برهوم.

يعرض الفيلم حياة شقيقتين فلسطينيتين؛ الأولى «مريم» وهي ربة بيت وأم تعاني مشكلات مع زوجها الذي لا يهتم بولديه، بشكل خاص الابن المراهق، فتقرر الطلاق، والشقيقة الأصغر «نورا» وهي خبيرة تجميل تعيش مع والدها المريض وتقوم برعايته، بينما شقيقهما المهاجر إلى الولايات المتحدة لا يسأل عنهما ولم يزر أباه في مرضه.

المخرجة الفلسطينية ليلى عباس

وتحدثت المخرجة ليلى عباس في تصريحات خاصة لـ"فيتو" عن التحديات والصعوبات التي واجهت العمل حتى خروجه للنور قائلة: "فيلمي اتصور بفلسطين قبل الحرب وأكتوبر 2023.. تقريبا احنا اخر فيلم اتصور في منطقتي في رام الله قبل الحرب".

وتابعت: "لكن حتى بالأيام العادية التصوير في فلسطين مليء بالتعقيدات والعقبات.. نحن لا يوجد لدينا صناعة سينما مستمرة طوال الوقت.. فكونك تنتج فيلما فأنت بحاجة لأمور عديدة وطواقم مؤهلة ونوع من الاستقرار في البلد عشان تصور فيلمك بحرية.. وهذا غير موجود في فلسطين فكان لازم نشتغل برغم هذه الظروف الصعبة التي ربما صانع فيلم آخر في مكان آخر في العالم غير مضطر للتعامل معها".

وعن دور السينما في التأثير وتجسيد المعاناة الانسانية أكدت المخرجة ليلى عباس قائلة: "السينما وظيفتها الأساسية أنها تحكي قصة بشكل جيد ومحكم ويقدر الجمهور يتفاعل معاه.. بغض النظر عن أي موضوع او قضية تطرحها المفترض أن يكون الفيلم مكتوبا بشكل جيد وإخراجه جيد وهذه الطريقة التي يمكن من خلالها أن توصل رسالتك وقصتك للجمهور ويتفاعل معها".