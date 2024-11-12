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ثقافة وفنون

نبيلة عبيد تتحدث عن موعد تصوير مسلسلها السعودي "جذوة"

نبيلة عبيد، فيتو
نبيلة عبيد، فيتو

قالت الفنانة نبيلة عبيد: إنها تستعد في الوقت الحالي لمسلسلها السعودي الجديد “جذوة” والذي تعود به للدراما بعد فترة غياب.

وقالت نبيلة عبيد لـ فيتو: إنه لم يتم تحديد موعد تصوير المسلسل، مشيرة إلى أن ذلك قد يكون مع بداية العام الجديد 2025.

 

نبيلة عبيد تعود للدراما بمسلسل سعودي

 

وفي وقت سابق، كشفت الفنانة نبيلة عبيد عن عودتها لتقديم بطولة لمسلسل تليفزيوني بعد غياب سنوات.

وقالت نبيلة عبيد أثناء مشاركتها بمنتدى الأفلام السعودي الثاني الذي أقيم أكتوبر الماضي بالرياض إنها ستعود بمسلسل جديد بتوقيع المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن التعاون المصري السعودي فالدراما سيثمر عن نجاحات كبيرة.

 

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نبيلة عبيد تعود إلى الدراما التليفزيونية بمسلسل سعودي

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