أخبار مصر: قصة فرض رسوم على الموبايلات وارد الخارج، تحذير من رائحة غاز بالإسكندرية، توقعات بزلزال مدمر بسبب كويكيب فرعوني

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

قلق بعد أنباء فرض رسوم على الموبايلات وارد الخارج وتوقف عملها داخل مصر (فيديو)

كشف وليد رمضان نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، حقيقة تطبيق رسوم على الموبايلات واردة الخارج.

لمدة 6 أشهر، غلق كلي لشارع الهرم وتحويلات مرورية لتنفيذ محطة مترو أنفاق المطبعة

قررت الإدارة العامة للمرور الجيزة، إجراء غلق كلي لشارع الهرم وتنفيذ تحويلات مرورية لتنفيذ محطة مترو أنفاق المطبعة بشارع الأهرام بالجيزة "المرحلة الثالثة".

انتشار رائحة غاز بالإسكندرية بدءًا من اليوم ولمدة 8 ساعات، والمحافظة تناشد المواطنين

أصدرت، محافظة الإسكندرية، تنويهًا هامًّا خاصًّا بحدوث انبعاث رائحة غاز بالمنطقة الحرة بالعامرية اليوم السبت ويشعر به سكان المناطق المحيطة.

خلينا على عدوان جديد، تصريح مفاجئ من إيران بشأن الرد على الهجوم الإسرائيلي الأخير

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس الجمعة أن طهران لا تسعى إلى تصعيد التوتر في المنطقة لكنها في الوقت نفسه سترد على أي هجوم إسرائيلي عليها، مشيرًا إلى أن الانتخابات الأمريكية لا تؤثر في المصالح الوطنية الإيرانية.

كشف ملابسات فيديو تعدي 5 أشخاص على كلب وطلب أموال من صاحبته مقابل التوقف عن تعذيبه

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن مناشدة إحدى السيدات باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تشكيل عصابي بأسيوط لقيامه بالتعدي بالضرب على كلب ضال، وابتزازها للحصول على مبالغ مالية نظير التوقف عن ذلك.

ستصل إلى القاهرة الكبرى، خريطة سقوط الأمطار اليوم السبت

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أمطار متوسطة اليوم السبت على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

لأول مرة، متقاعدون عسكريون أمريكيون إلى أوكرانيا والبنتاجون يكشف مهمتهم

في إطار مزيد من الدعم لكييف بوجه موسكو، قررت إدارة الرئيس جو بايدن السماح لمتعاقدين دفاعيين أمريكيين بالتوجه إلى أوكرانيا لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

ضربة للمزارعين، ارتفاع كبير في أسعار الأسمدة بالأسواق، والزيادة تقترب من 4 آلاف جنيه

ارتفاع أسعار الأسمدة اليوم، سجلت أسعار الأسمدة ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

بـ 9 محافظات، إطلاق 9 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة

أعلنت وزارة الصحة إطلاق ٩ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي ٩ و١٠ نوفمبر للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال والباطنة - الأنف والأذن العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل.

اليوم، انطلاق المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة بين روسيا وأفريقيا في سوتشي

تنطلق أعمال المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة بين روسيا وأفريقيا اليوم السبت في منطقة "سيريوس" الفيدرالية في مدينة سوتشي الروسية، لمتابعة قرارات القمة الروسية الإفريقية الثانية.

اليوم، الحكم على المتهم بسرقة 26 سبيكة ذهب من فيلا أيمن طاهر بالشيخ زايد

تصدر محكمة جنح الشيخ زايد بالجيزة، اليوم السبت، حكمها على المتهم بسرقة سبائك ذهبية من داخل فيلا كابتن أيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب السابق بالشيخ زايد.

ارتفاع كبير السن وانخفاض الصغير، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق، سجلت أسعار اللحوم الكندوز تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وذلك وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

نيويورك تايمز: ترامب يستعد للانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ

قالت صحيفة نيويورك تايمز الجمعة إن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يعد أوامر تنفيذية وبيانات حول الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ وتقليص حجم بعض المعالم الوطنية للسماح بمزيد من أعمال التنقيب والتعدين.

دي تاني مرة تعملها، فرج عامر يصب غضبه على هاني سليمان بعد هزيمة سموحة أمام الزمالك

علق فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، الضوء على خسارة فريقه أمام الزمالك، أمس الجمعة ضمن منافسات الدوري المصري.

خنقه وكان هيموته، تصرف غريب من مدرب إيطالي تجاه لاعبه بعد طرده (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لبيب كلوتيت، مدرب فريق تريستينا، بعد تعبيره عن غضبه بسبب طرد لاعبه كروليس في المباراة أمام جيانا إيرمنيو بالدرجة الثالثة الإيطالية.

اليوم، قطع المياه عن عدد من المناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه ببعض مناطق السلام والمرج اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2024، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً في نفس اليوم، وذلك نتيجة لأعمال لحامات خط مياه رئيسي بقطر 1000 مم في شارع محمد نجيب بمنطقة المرج، والتي ينفذها الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

بيونسيه تتصدر سباق جوائز جرامي 2025 مع 11 ترشيحًا

جوائز جرامي 2025، تصدرت المغنية بيونسيه السباق للنسخة المقبلة من جوائز جرامي، أبرز مكافآت صناعة الموسيقى الأمريكية المقرر توزيعها في فبراير 2025، مع ترشيحات في 11 فئة لألبومها كاوبوي كارتر، الذي تكرم فيه الجذور الأمريكية الإفريقية لموسيقى الكانتري، على ما أعلن القائمون على الحدث الجمعة.

أعضاء في "الشيوخ الأمريكي" يطالبون بتسليم خالد مشعل

كشف مجلس الشيوخ الأمريكي، عن مطالب عدة رفعها أعضاء بارزون إلى وكالات حكومية داخلية، على رأسها تسليم خالد مشعل إلى الولايات المتحدة، وتجميد أصول مسؤولي حماس في قطر.

اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل نجل سفير سابق بالشيخ زايد

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل نجل سفير سابق بالشيخ زايد لسرقته.

مواعيد مباريات اليوم السبت 9-11- 2024 والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم السبت 9 -11-2024، عدد كبير من المباريات الهامة والقوية بعدد من دوريات العالم.

بعد تعيينه في منصب رفيع، كينيدي جونيور يبدأ في اختيار المرشحين لمناصب الرعاية الصحية

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن السياسي روبرت كينيدي جونيور الذي سيعينه الرئيس دونالد ترامب في منصب رفيع، بدأ يختار المرشحين لمناصب الرعاية الصحية للإدارة الجديدة.

توقعات بحدوث زلزال مدمر يضرب الأرض، والسر إله "الفوضى والظلام" عند المصريين القدامى

توقع العلماء حدوث زلزال مدمر بعد 5 سنوات بسبب اقتراب كويكب "أبوفيس" "إله الفوضى والظلام" عند المصريين القدامى، من الأرض.

ملحقوش يتهنوا بيها، ارتفاع أسعار اللحوم الضاني بالأسواق بعد انخفاض 24 ساعة

سجلت أسعار لحوم الضأن ارتفاعا ملحوظًا في الأسواق، بنحو 8 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

عطل ضخم يضرب "شات جي بي تي" يؤثر على آلاف المستخدمين حول العالم

قالت شركة "أوبن. إيه. آي" المدعومة من مايكروسوفت، اليوم السبت، إنها تواجه عطلًا أدى إلى عدم توفر برنامج الدردشة الشهير التابع لها "شات جي.بي.تي".