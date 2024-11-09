أعضاء في "الشيوخ الأمريكي" يطالبون بتسليم خالد مشعل

كشف مجلس الشيوخ الأمريكي، عن مطالب عدة رفعها أعضاء بارزون إلى وكالات حكومية داخلية، على رأسها تسليم خالد مشعل إلى الولايات المتحدة، وتجميد أصول مسؤولي حماس في قطر.

وتتضمن المطالب إبلاغ دولة قطر "أن قادة حماس، لن يكونوا موضع ترحيب في عواصم أي شريك للولايات المتحدة بعد الآن".

وقدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمعة، مطالبة لوزيري الخارجية والعدل بالسعي لتسليم خالد مشعل إلى الولايات المتحدة، بحسب بيان نشره المجلس.

وقال البيان إن "حماس استغلت وجودها في قطر للتنسيق مع مسؤولين إيرانيين وعدم إنجاز مفاوضات مثمرة".