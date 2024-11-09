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منوعات

عطل ضخم يضرب "شات جي بي تي" يؤثر على آلاف المستخدمين حول العالم

شات جي. بي. تي، فيتو
شات جي. بي. تي، فيتو

قالت شركة "أوبن. إيه. آي" المدعومة من مايكروسوفت، اليوم السبت، إنها تواجه عطلًا أدى إلى عدم توفر برنامج الدردشة الشهير التابع لها "شات جي.بي.تي".

وذكرت الشركة في تحديث على موقعها الإلكتروني أنها تحقق في المشكلة وتعمل على استعادة الخدمة في أقرب وقت ممكن، بحسب رويترز.

ولم تفصح الشركة عن سبب المشكلة، وقالت إنها استطاعت تحديدها، وتعمل على إصلاحها.

ووفق موقع "داون ديتكيتور" لرصد انقطاعات الإنترنت والبرامج الإلكترونية، تأثر أكثر من 19403 مستخدمين بانقطاع الخدمة حتى الساعة (00:13 ت.ج.) السبت.

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شركة أوبن إيه آي مايكروسوفت عطل برنامج الدردشة شات جي بي تي موقع داون ديتكيتور لرصد انقطاعات الإنترنت

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