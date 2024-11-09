مواعيد مباريات اليوم السبت 9-11- 2024 والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم السبت 9 -11-2024، عدد كبير من المباريات الهامة والقوية بعدد من دوريات العالم.
الدوري السعودي
الفتح – الخليج (5:30 مساءً بتوقيت السعودية، 4:30 مساءً- SSC1 HD
الوحدة – ضمك (6:15 مساءً بتوقيت السعودية، 5:15 مساءً - SSC1 HD
التعاون – الأخدود (8:00 مساءً بتوقيت السعودية، 7:00 مساءً - SSC1 HD
الدوري الإنجليزي
برينتفورد – بورنموث (6:00 مساءً بتوقيت السعودية، 5:00 مساءً - beIN SPORTS XTRA 1
كريستال بالاس – فولهام (6:00 مساءً بتوقيت السعودية، 5:00 مساءً- beIN SPORTS XTRA 2
وست هام – إيفرتون (6:00 مساءً بتوقيت السعودية، 5:00 مساءً - beIN Sports HD 2
ولفرهامبتون – ساوثهامبتون (6:00 مساءً بتوقيت السعودية، 5:00 مساءً - beIN SPORTS XTRA 3
برايتون ضد مانشستر سيتي (8:30 مساءً بتوقيت السعودية، 7:30 مساءً - beIN SPORTS XTRA 1
ليفربول – أستون فيلا (11:00 مساءً بتوقيت السعودية، 10:00 مساءً - beIN Sports HD 1.
الدوري الإسباني
ريال مدريد – أوساسونا (4:00 عصرًا بتوقيت السعودية، 3:00 عصر - beIN Sports HD 1
فياريال – ديبورتيفو ألافيس (6:15 مساءً بتوقيت السعودية، 5:15 مساءً - beIN Sports HD 3
ليجانيس – إشبيلية (11:00 مساءً بتوقيت السعودية، 10:00 مساءً - beIN Sports HD 3
الدوري الإيطالي
البندقية – بارما (5:00 مساءً بتوقيت السعودية، 4:00 مساءً - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.
كالياري – ميلان (8:00 مساءً بتوقيت السعودية، 7:00 مساءً - AD Sports 1 HD
يوفنتوس – تورينو (10:45 مساءً بتوقيت السعودية، 9:45 مساءً - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.
الدوري الألماني
سانت باولي – بايرن ميونخ (5:30 مساءً بتوقيت السعودية، 4:30 مساءً - beIN Sports HD 5
فيردر بريمن – هولشتاين كييل (5:30 مساءً بتوقيت السعودية، 4:30 مساءً بتوقيت مصر)
بوخوم – باير ليفركوزن (5:30 مساءً بتوقيت السعودية، 4:30 مساءً - beIN Sports HD 6
ماينتس – بوروسيا دورتموند (5:30 مساءً بتوقيت السعودية، 4:30 مساءً - beIN Sports HD 9
لايبزيج – بوروسيا مونشنجلادباخ (8:30 مساءً بتوقيت السعودية، 7:30 مساءً - beIN Sports HD 5
الدوري الفرنسي
ستراسبورج – موناكو (7:00 مساءً بتوقيت السعودية، 6:00 مساءً - beIN Sports HD 4
لينس – نانت (9:00 مساءً بتوقيت السعودية، 8:00 مساءً - beIN Sports HD 2
أنجيه – باريس سان جيرمان (11:00 مساءً بتوقيت السعودية، 10:00 مساءً - beIN Sports HD 4
الدوري المصري
المصري بورسعيد – الجونة (6:00 مساءً بتوقيت السعودية، 5:00 مساءً - 1 on time sport
البنك الاهلي– فاركو (6:00 مساءً بتوقيت السعودية، 5:00 مساءً - 2 on time sport
سيراميكا كليوباترا – الإسماعيلي (9:00 مساءً بتوقيت السعودية، 8:00 مساءً - 1 on time sport
الدوري المغربي
نهضة زمامرة – أولمبيك آسفي (6:00 مساءً بتوقيت السعودية، 5:00 مساءً بتوقيت مصر)
المغرب الفاسي – الجيش الملكي (8:00 مساءً بتوقيت السعودية، 7:00 مساءً بتوقيت مصر)
المغرب التطواني – الرجاء الرياضي (10:00 مساءً بتوقيت السعودية، 9:00 مساءً بتوقيت مصر)
الوداد الرياضي – اتحاد طنجة (10:00 مساءً بتوقيت السعودية، 9:00 مساءً بتوقيت مصر)
الدوري التونسي
أولمبيك الباجي – الترجي جرجيس (4:00 عصرًا بتوقيت السعودية، 3:00 عصرًا بتوقيت مصر)
الملعب التونسي – شبيبة العمران (4:30 عصرا بتوقيت السعودية و3:30 عصرا بتوقيت مصر)
اتحاد تطاوين – النادي الإفريقي (4:30 عصرا بتوقيت السعودية، 3:30 عصرا بتوقيت مصر)
الترجي الرياضي – قابس المستقبل (6:30 مساءً بتوقيت السعودية، 5:30 مساءً بتوقيت مصر)
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