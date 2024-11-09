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رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 9-11- 2024 والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الدوري الإنجليزي

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم السبت 9 -11-2024، عدد كبير من المباريات الهامة والقوية بعدد من دوريات العالم.

 

الدوري السعودي

الفتح – الخليج (5:30 مساءً بتوقيت السعودية، 4:30 مساءً- SSC1 HD    

الوحدة – ضمك (6:15 مساءً بتوقيت السعودية، 5:15 مساءً - SSC1 HD    

التعاون – الأخدود (8:00 مساءً بتوقيت السعودية، 7:00 مساءً - SSC1 HD    

 

الدوري الإنجليزي

برينتفورد – بورنموث (6:00 مساءً بتوقيت السعودية، 5:00 مساءً - beIN SPORTS XTRA 1

كريستال بالاس – فولهام (6:00 مساءً بتوقيت السعودية، 5:00 مساءً- beIN SPORTS XTRA 2  


وست هام – إيفرتون (6:00 مساءً بتوقيت السعودية، 5:00 مساءً -  beIN Sports HD 2     

ولفرهامبتون – ساوثهامبتون (6:00 مساءً بتوقيت السعودية، 5:00 مساءً - beIN SPORTS XTRA 3      

برايتون ضد مانشستر سيتي (8:30 مساءً بتوقيت السعودية، 7:30 مساءً - beIN SPORTS XTRA 1

ليفربول – أستون فيلا (11:00 مساءً بتوقيت السعودية، 10:00 مساءً - beIN Sports HD 1.

 

الدوري الإسباني

ريال مدريد – أوساسونا (4:00 عصرًا بتوقيت السعودية، 3:00 عصر - beIN Sports HD 1

فياريال – ديبورتيفو ألافيس (6:15 مساءً بتوقيت السعودية، 5:15 مساءً - beIN Sports HD 3   

ليجانيس – إشبيلية (11:00 مساءً بتوقيت السعودية، 10:00 مساءً - beIN Sports HD 3

 

الدوري الإيطالي

البندقية – بارما (5:00 مساءً بتوقيت السعودية، 4:00 مساءً - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

كالياري – ميلان (8:00 مساءً بتوقيت السعودية، 7:00 مساءً - AD Sports 1 HD 

يوفنتوس – تورينو (10:45 مساءً بتوقيت السعودية، 9:45 مساءً -  أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

 

الدوري الألماني


سانت باولي – بايرن ميونخ (5:30 مساءً بتوقيت السعودية، 4:30 مساءً - beIN Sports HD 5   

فيردر بريمن – هولشتاين كييل (5:30 مساءً بتوقيت السعودية، 4:30 مساءً بتوقيت مصر)

بوخوم – باير ليفركوزن (5:30 مساءً بتوقيت السعودية، 4:30 مساءً - beIN Sports HD 6       


ماينتس – بوروسيا دورتموند (5:30 مساءً بتوقيت السعودية، 4:30 مساءً - beIN Sports HD 9

لايبزيج – بوروسيا مونشنجلادباخ (8:30 مساءً بتوقيت السعودية، 7:30 مساءً - beIN Sports HD 5  

 

الدوري الفرنسي

ستراسبورج – موناكو (7:00 مساءً بتوقيت السعودية، 6:00 مساءً - beIN Sports HD 4 


لينس – نانت (9:00 مساءً بتوقيت السعودية، 8:00 مساءً - beIN Sports HD 2  

أنجيه – باريس سان جيرمان (11:00 مساءً بتوقيت السعودية، 10:00 مساءً - beIN Sports HD 4   

 

الدوري المصري

المصري بورسعيد – الجونة (6:00 مساءً بتوقيت السعودية، 5:00 مساءً -  1 on time sport

البنك الاهلي– فاركو (6:00 مساءً بتوقيت السعودية، 5:00 مساءً - 2 on time sport 


سيراميكا كليوباترا – الإسماعيلي (9:00 مساءً بتوقيت السعودية، 8:00 مساءً - 1 on time sport

 

الدوري المغربي

نهضة زمامرة – أولمبيك آسفي (6:00 مساءً بتوقيت السعودية، 5:00 مساءً بتوقيت مصر)

المغرب الفاسي – الجيش الملكي (8:00 مساءً بتوقيت السعودية، 7:00 مساءً بتوقيت مصر)

المغرب التطواني – الرجاء الرياضي (10:00 مساءً بتوقيت السعودية، 9:00 مساءً بتوقيت مصر)

الوداد الرياضي – اتحاد طنجة (10:00 مساءً بتوقيت السعودية، 9:00 مساءً بتوقيت مصر)

 

الدوري التونسي

أولمبيك الباجي – الترجي جرجيس (4:00 عصرًا بتوقيت السعودية، 3:00 عصرًا بتوقيت مصر)

الملعب التونسي – شبيبة العمران (4:30 عصرا بتوقيت السعودية و3:30 عصرا بتوقيت مصر)

اتحاد تطاوين – النادي الإفريقي (4:30 عصرا بتوقيت السعودية، 3:30 عصرا بتوقيت مصر)

الترجي الرياضي – قابس المستقبل (6:30 مساءً بتوقيت السعودية، 5:30 مساءً بتوقيت مصر)

 

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