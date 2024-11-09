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حوادث

لمدة 6 أشهر، غلق كلي لشارع الهرم وتحويلات مرورية لتنفيذ محطة مترو أنفاق المطبعة

غلق كلي لشارع الهرم،
غلق كلي لشارع الهرم، فيتو

قررت الإدارة العامة للمرور الجيزة، إجراء غلق كلي لشارع الهرم وتنفيذ تحويلات مرورية لتنفيذ محطة مترو أنفاق المطبعة بشارع الأهرام بالجيزة "المرحلة الثالثة".


تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور  وذلك لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بالنصف الثاني لمحطة مترو أنفاق المطبعة بشارع الأهرام بالجيزة (المرحلة الثالثة) مما يستلزم الغلق الكلي لشارع الأهرام بداية من شارع ضياء حتى شارع الشيخ الشربيني "المطبعة سابقًا" لمسافة (140) مترًا في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه المريوطية.

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وقال مصدر أمنى؛ إن تنفيذ تلك الأعمال يبدأ من الساعة 12 صباح اليوم السبت الموافق 9/11/2024 ولمدة (6 أشهر).. مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية.

وأوضح المصدر بأن التحويلات المرورية؛ بالنسبة حركة سير المركبات بشارع الأهرام القادمة من ميدان الجيزة وترغب بالسير إتجاه طريق المريوطية الدخول يمينًا إلى شارع ضياء ثم يسارًا عن طريق الشوارع الجانبية المتفرعة من (أمين عبد الحميد – الخليل إبراهيم – النصر) وصولًا إلى شارع الشيخ الشربينى "شارع المطبعة سابقًا".. ثم استكمال السير إتجاه فتحة الدوران الكائنة أسفل محور عمرو بن العاص ثم الدوران والعودة مرة أخرى إلى شارع الشيخ الشربيني "شارع المطبعة سابقًا" إتجاه شارع خالد أمين.. ثم الدخول يمينًا بشارع خالد أمين واستكمال السير به وصولًا حتى تقاطعه مع شارع سهل حمزة ثم الدخول يسارًا بشارع سهل حمزة وصولًا إلى شارع الأهرام عقب تجاوز موقع الأعمال وصولًا إلى مناطق المريوطية واستكمال خط السير. 


ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

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شارع الاهرام بالجيزة شارع الاهرام طريق المريوطية محور عمرو بن العاص مرور الجيزة تحويلات المرورية

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