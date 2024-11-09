السبت 09 نوفمبر 2024
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اليوم، قطع المياه عن عدد من المناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات

قطع المياه، فيتو
قطع المياه، فيتو

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه ببعض مناطق السلام والمرج اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2024، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً في نفس اليوم، وذلك نتيجة لأعمال لحامات خط مياه رئيسي بقطر 1000 مم في شارع محمد نجيب بمنطقة المرج، والتي ينفذها الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

 

مناطق يتم قطع المياه بها

ويشمل الانقطاع مناطق شبكة السلام التالية: منشية السد العالي، أبو رجيلة، إسكانات مدينة السلام، أطلس، صف الضباط، منطقة الشواكر بالقليوبية، ومحطة صرف عقد 16، إلى جانب مناطق شبكة المرج التي تضم شارع محمد نجيب ومتفرعاته، زينب الوكيل، الأمن المركزي، المؤسسة العقابية، عزبة كمال رمزي، ومنطقة سيجال.

وتناشد الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات في المناطق المتأثرة بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

كما ستوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب مجانًا بالمناطق المتأثرة، ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 أو عبر خدمة الواتساب على الرقم 01206665125.

 

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