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رياضة

خنقه وكان هيموته، تصرف غريب من مدرب إيطالي تجاه لاعبه بعد طرده (فيديو)

تصرف غريب من مدرب
تصرف غريب من مدرب إيطالي تجاه لاعبه، فيتو

الدوري الايطالي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لبيب كلوتيت، مدرب فريق تريستينا، بعد تعبيره عن غضبه بسبب طرد لاعبه كروليس في المباراة أمام جيانا إيرمنيو بالدرجة الثالثة الإيطالية.

 

وخسر فريق كريستينا بهدف مقابل لا شيء أمام جيانا إيرمنيو في إحدى مباريات الدرجة الثالثة الإيطالية.

فيما تدرس إدارة نادي ريال مدريد فكرة التعاقد مع النجم الإيطالي الشاب صامويل ريتشي نجم فريق تورينو في الدوري الإيطالي.

 

صامويل ريتشي على رادار ريال مدريد

وبحسب تقرير نشره موقع فوتبول إسبانيا فإن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع ريتشي لسد الفراغ الذي تركه النجم توني كروس بعد اعتزاله.

وأشار التقرير إلى أن رودري نجم مانشستر سيتي من بين الخيارات التي درستها الإدارة في هذا الملف، ولكن الإصابة الطويلة بالتأكيد ستُبعده عن الصورة.

ولن يكون ريال مدريد وحيدًا في سباق الوصول لتوقيع ريتشي مع وجود أندية تشيلسي ومانشستر سيتي وإنتر ميلان في قائمة المُهتمين بتوقيعه.

وستُجيب الفترة المُقبلة عن السؤال بشأن مصير ريتشي خلال الفترة المُقبلة في حالة الرحيل عن تورينو.

ويبلغ ريتشي من العُمر 23 سنة، ويجيد اللعب في مركز لاعب الوسط الدفاعي، وينتهي تعاقده مع تورينو في يونيو 2026.

 

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