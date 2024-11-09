دي تاني مرة تعملها، فرج عامر يصب غضبه على هاني سليمان بعد هزيمة سموحة أمام الزمالك

علق فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، الضوء على خسارة فريقه أمام الزمالك، أمس الجمعة ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال فرج عامر في تصريحات تليفزيونية: بنسبة كبيرة راضٍ عن أداء الفريق في المباراة، بس حزين بسبب الخطأ الذي ارتكبه الهاني سليمان، كما أهدرنا 4 انفرادات.

وأضاف فرج عامر: "الكل يتفق على أن الزمالك نادي كبير ومحترم، وأقول للهاني سليمان توقف عن ارتكاب مثل تلك الأخطاء، فهذه هي المرة الثانية بعد الخطأ الذي ارتكبته أمام زد".

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم 23 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

مباراة الزمالك وسموحة

حقق نادي الزمالك فوزًا صعبًا علي نظيره سموحة بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما، مساء أمس الجمعة بإستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل ناصر منسي هدف التقدم لصالح الزمالك في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء بعد خطأ من الهاني سليمان حارس فريق سموحة.

وفي الدقيقة 84 استطاع مصطفى سلبي أحراز الهدف الثاني لصالح الزمالك.