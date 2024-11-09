خلينا على عدوان جديد، تصريح مفاجئ من إيران بشأن الرد على الهجوم الإسرائيلي الأخير

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس الجمعة أن طهران لا تسعى إلى تصعيد التوتر في المنطقة لكنها في الوقت نفسه سترد على أي هجوم إسرائيلي عليها، مشيرًا إلى أن الانتخابات الأمريكية لا تؤثر في المصالح الوطنية الإيرانية.



وقال عراقجي في مقابلة صحيفة مع وسائل إعلام ألمانية: "لقد عبرنا بوضوح عن نهجنا، ونحن لا نسعى إلى تصعيد التوتر في المنطقة، ولكننا نعتبر من حقنا الرد على أي عدوان إسرائيلي جديد".

وأضاف أن "ردنا سيكون في الوقت المناسب وبالطريقة الصحيحة، وعلى هذا فإننا لا نتصرف إلا وفق مصالحنا، والانتخابات الأمريكية ولا أي عوامل أخرى تؤثر على مصالحنا الوطنية"، مشيرًا إلى أن "الانتخابات الأمريكية ليست مهمة بالنسبة لنا، فنحن نتبع سياساتنا الخاصة".



وحول التوتر الأخير بين ألمانيا وإيران، أوضح وزير الخارجية الإيراني أنه عرض على نظيره الألماني خطًا للتعاون، لكن "برلين اختارت المواجهة"، مضيفًا أن "ألمانيا لم تصدر حتى بيان إدانة لقتل 50 ألف فلسطيني من قبل إسرائيل في غزة".

وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، ذكر عراقجي أن بلاده أظهرت حسن النية، ولكن لم تكن هناك حسن نية من أوروبا والولايات المتحدة.



وفي وقت سابق الأربعاء، أكدت متحدثة الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أن الانتخابات الأمريكية وفوز أي من مرشحي الرئاسة لن يغير شيئًا في معيشة الشعب الإيراني.



وقالت مهاجراني بعد اجتماع للحكومة الإيرانية إن "الانتخابات الأمريكية لن تغير حياة الشعب الإيراني ولا صلة محددة لها بنا".



وأضافت أن: "السياسة العامة للنظام الأمريكي والسياسة العامة للجمهورية الإسلامية سياسات ثابتة وليست مرتبطة ببعضها البعض.. وتغيير الأشخاص في الأنظمة ليس له تأثير كبير وحقيقي على هذه السياسات".



وأردفت مهاجراني أن "إيران خططت مسبقًا للسيناريوهات اللازمة ولن يحدث أي تغيير في معيشة الشعب ولا فارق كبير فيما يتعلق بمن يصبح رئيسًا لأمريكا".



وكانت إسرائيل قد شنت فجر السادس والعشرين من أكتوبر الماضي، هجومًا جويًا قالت إنه استهدف "أهدافًا عسكرية" في إيران، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية ومواقع لإنتاج الصواريخ.

بينما قال المقر المركزي للدفاعات الجوية الإيرانية إنه تم التصدي للهجوم الإسرائيلي، لافتًا إلى أن "أضرارًا محدودة" لحقت بأهداف عسكرية في بعض المواقع.

وجاء الهجوم الإسرائيلي ردًّا على هجوم صاروخي شنته طهران ضد إسرائيل في الأول من الشهر ذاته، جاء بدوره ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، في 31 يوليو الماضي، واغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ومسؤول ملف لبنان في فيلق القدس الإيراني عباس نيلفروشان، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، في 27 سبتمبر الماضي.



وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 3 قواعد عسكرية إسرائيلية، مؤكدًا أنه استخدم صواريخ "فرط صوتية" للمرة الأولى في هجماته على إسرائيل، متوعدًا بتنفيذ هجمات أعنف إذا قررت تل أبيب الرد.