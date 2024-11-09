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بعد تعيينه في منصب رفيع، كينيدي جونيور يبدأ في اختيار المرشحين لمناصب الرعاية الصحية

كينيدي جونيور، فيتو
كينيدي جونيور، فيتو

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن السياسي روبرت كينيدي جونيور الذي سيعينه الرئيس دونالد ترامب في منصب رفيع، بدأ يختار المرشحين لمناصب الرعاية الصحية للإدارة الجديدة.


وقال ديل بيجتري، الذي كان مدير اتصالات الحملة، إن كينيدي، الذي ينحدر من عائلة سياسية بارزة، طُلب منه أن يوصي بمرشحين لشغل مناصب في جميع الهيئات التنظيمية الصحية، بما في ذلك وزارة الصحة والخدمات الإنسانية وإدارة الغذاء والدواء.  وفق وكالة رويترز.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إن كينيدي جونيور من غير المرجح أن يتمكن من تولي وزارة الصحة وغيرها من السلطات الصحية، لأن الجمهوريين المعتدلين في الكونجرس من المرجح أن يصوتوا ضد ترشيحه.

وترجح وسائل إعلام بأنه لدى كينيدي جونيور فرصة لتولي منصب مستشار ترامب.

وغالبا ما يتعرض كينيدي جونيور لانتقادات بسبب نظريات المؤامرة المزعومة وادعاءاته المتعلقة بالرعاية الصحية التي لا تدعمها الحقائق.

وقال روبرت إف كينيدي جونيور الذي يعد شخصية بارزة في الحركة المناهضة للتطعيم والذي وعده ترامب بـ"دور كبير" في قطاع الصحة، لشبكة "إن بي سي نيوز" الأربعاء "لن أمنع أي أحد من تلقي اللقاحات".

لكنه أكد بأن إدارة ترامب قد توصي بإزالة الفلوريد الذي تقول السلطات الأمريكية إنه مفيد لصحة الأسنان والعظام، من إمدادات المياه العامة.

 

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