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اقتصاد

ارتفاع كبير السن وانخفاض الصغير، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

أسعار اللحوم الكندوز
أسعار اللحوم الكندوز اليوم في الأسواق، فيتو

تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق، سجلت أسعار اللحوم الكندوز تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وذلك وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

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أسعار اللحوم الكندوز اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار لحوم الكندوز كبيرة السن، سعر لحوم كندوز صغيرة السن، أسعار لحوم الكندوز متوسطة السن في محلات الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

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أسعار اللحوم الكندوز اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر كيلو لحم الكندوز الكبير في الأسواق

سجل متوسط  سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 359.2 جنيه، بارتفاع 8 جنيهات عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم كندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيهًا و400 جنيه.

 

سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

 بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 398.5 جنيه في الأسواق، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 350 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 440 جنيهًا.

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أسعار اللحوم الكندوز اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر كيلو اللحم الكندوز متوسط السن في الأسواق

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، فسجل انخفاضًا يقدر بـ 11 جنيهًا عن سعره السابق، وجاءت أسعاره كالآتي:

  • سجل متوسط سعر لحم كندوز قدره نحو 391 جنيهًا في الأسواق.
  • بلغ سعر كيلو اللحم كندوز متوسط السن 250 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق.
  • يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 440 جنيهًا في الأسواق.
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حسب القطعية ومزاج الزبون، انخفاض في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

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الكيلو يبدأ من 250 جنيهًا، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

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