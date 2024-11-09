السبت 09 نوفمبر 2024
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حوادث

كشف ملابسات فيديو تعدي 5 أشخاص على كلب وطلب أموال من صاحبته مقابل التوقف عن تعذيبه

المتهمين، فيتو
المتهمين، فيتو

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن مناشدة إحدى السيدات باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تشكيل عصابي بأسيوط لقيامه بالتعدي بالضرب على كلب ضال، وابتزازها للحصول على مبالغ مالية نظير التوقف عن ذلك.

 


تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن مناشدة إحدى السيدات باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تشكيل عصابي بأسيوط لقيامه بالتعدي بالضرب على كلب ضال، وابتزازها للحصول على مبالغ مالية نظير التوقف عن ذلك.


وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"  ويعملون بورشة سمكرة سيارات ملك أحدهم  – جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة أول أسيوط).. وبمواجهتهم اعترفوا بقيام أحدهم  بتاريخ 6 الجاري بالتعدي على الكلب وتصويره على سبيل الدعابة.. وعقب تواصل السيدة معهم طلبوا مبلغًا ماليًّا منها نظير الكف عن التعدي على الكلب وتسليمه لها وعلى إثر ذلك قامت السيدة بتحويل المبلغ المالي على هاتف أحد المتهمين وأرسلت أحد الأشخاص من طرفها لاستلام الكلب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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