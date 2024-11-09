انتشار رائحة غاز بالإسكندرية بدءا من اليوم ولمدة 8 ساعات، والمحافظة تناشد المواطنين

أصدرت، محافظة الإسكندرية، تنويهًا هامًّا خاصًّا بحدوث انبعاث رائحة غاز بالمنطقة الحرة بالعامرية اليوم السبت ويشعر به سكان المناطق المحيطة.

وقالت المحافظة في بيانها إنه سيتم ملء خزان الرائحة الخاص بمحطة الفلترة والقياس وإضافة الرائحة الخاصة بكل من الشركة الأوروبية المصرية للصناعات الدوائية الكائنة بالعنوان: (الكيلو ٢٥ طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي) ومحطة الفلترة والقياس المغذية لمنازل العامرية والكائنة بالعنوان: (أول طريق الكافوري حي العامرية ثان خلف سور المنطقة الحرة بالعامرية).



وأوضحت المحافظة أن ملء خزان الرائحة الخاص بمحطة الفلترة والقياس يبدأ اليوم السبت الموافق (٢٠٢٤/١١/٩) من الساعة ٨ صباحًا ولمدة ٨ ساعات مع العلم بأن هذه الأعمال قد ينتج عنها انبعاث رائحة غاز.



وأهابت محافظة الإسكندرية، سكان المنطقة سالفة الذكر والمناطق المجاورة عدم الانزعاج في حالة انتشار الرائحة، وفي حال وجود أي استفسار يتم الاتصال علي الخط الساخن ١٢٩.