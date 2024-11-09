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أخبار مصر

ستصل إلى القاهرة الكبرى، خريطة سقوط الأمطار اليوم السبت

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أمطار متوسطة اليوم السبت على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتسقط الأمطار الخفيفة على جنوب الوجه البحري تمتد مساء إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 09 - 11 - 2024

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 09 - 11 -2024


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة نهارًا على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 
الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارًا

كما توقعت أن  يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء ومائل للحرارة جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى:  17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى:17
 
 

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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 09 - 11 -2024

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