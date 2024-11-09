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نيويورك تايمز: ترامب يستعد للانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قالت صحيفة نيويورك تايمز الجمعة إن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يعد أوامر تنفيذية وبيانات حول الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ وتقليص حجم بعض المعالم الوطنية للسماح بمزيد من أعمال التنقيب والتعدين.

 

وجاء في تقرير الصحيفة أن من المتوقع أيضًا أن ينهي ترامب الوقف المؤقت المفروض على تراخيص إنشاء محطات جديدة لتصدير الغاز الطبيعي، وأن يلغي الإعفاء الذي يسمح لولاية كاليفورنيا وولايات أخرى بتطبيق معايير أكثر صرامة لمكافحة التلوث.

ونقل التقرير عن أشخاص شاركوا في المناقشات قولهم إن بعض أفراد فريق الانتقال يناقشون نقل مقر وكالة حماية البيئة خارج واشنطن.

يذكر أن الرئيس الأمريكي المقبل دونالد ترامب كان قد انسحب من الاتفاقية، في 2019، على الرغم من الأدلة المتزايدة على واقعية وتأثيرات التغيّر المناخي.

وخرجت وقتها واشنطن رسميًّا من اتفاقية باريس في 4 نوفمبر 2020، أي بعد يوم واحد من الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي خسرها ترامب أمام جو بايدن.

وفي فبراير 2021، عادت الولايات المتحدة رسميا إلى الاتفاقية الدولية التاريخية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، المعروفة باسم اتفاقية باريس، بعد تسلم جو بايدن الرئاسة.

ووقع بايدن وثيقة إعادة الانضمام إلى اتفاقية باريس في أول يوم له في منصبه وقتها.


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