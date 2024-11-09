بيونسيه تتصدر سباق جوائز جرامي 2025 مع 11 ترشيحا

جوائز جرامي 2025، تصدرت المغنية بيونسيه السباق للنسخة المقبلة من جوائز جرامي، أبرز مكافآت صناعة الموسيقى الأمريكية المقرر توزيعها في فبراير 2025، مع ترشيحات في 11 فئة لألبومها كاوبوي كارتر، الذي تكرم فيه الجذور الأمريكية الإفريقية لموسيقى الكانتري، على ما أعلن القائمون على الحدث الجمعة.

وتتنافس بيونسيه مع زميلتها نجمة الموسيقى الأمريكية تايلور سويفت، لا سيما في فئة أفضل ألبوم، بالإضافة إلى نجمات البوب الجديدات تشارلي إكس سي إكس وتشابيل روان وسابرينا كاربنتر.



موسيقى الكانتري

وحصلت بيونسيه على ترشيحات في فئة أفضل ألبوم للعام، وأيضًا في فئة أفضل ألبوم لموسيقى الكانتري، بعدما استُبعد ألبومها الذي يعتمد بدرجة كبيرة على هذا النوع الموسيقي، أخيرًا من الترشيحات في جوائز موسيقى الكانتري Country Music Awards.

ومع أغنية تكساس هولدم، المنفردة التي يتخللها صوت آلة البانجو، وكاوبوي كارتر، أصبحت بيونسيه أول فنانة من ذوي البشرة السوداء تصل إلى قمة تصنيف بيلبورد المرجعي لموسيقى الكانتري.

إضافة إلى نجاحه الكبير، أعاد ألبوم كاوبوي كارتر الذي يتضمن أيضا أغنية جولين الكلاسيكية لنجمة موسيقى الكانتري دوللي بارتون، إشعال الجدل عن مكانة الأميركيين من أصل إفريقي في تاريخ موسيقى الكانتري، بعد إقصائهم من هذا النوع الموسيقي إلى حد كبير لمصلحة الموسيقيين البيض والمحافظين.



وبحصولها على 11 ترشيحًا، تتقدم بيونسيه على تشارلي إكس سي إكس، وبيلي إيليش، وكيندريك لامار، وبوست مالون، والذين نال كل منهم 7 ترشيحات، ثم سابرينا كاربنتر وتشابيل روان وتايلور سويفت اللواتي حصل كل منهن على ستة ترشيحات.

ويقام حفل توزيع جوائز جرامي الـ67 يوم الأحد 2 فبراير 2025 في لوس أنجلوس، بعد أسبوعين من تنصيب دونالد ترامب في البيت الأبيض.