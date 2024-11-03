أخبار مصر، مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، الأوراق المطلوبة للتقديم في حج القرعة، مفاجأة بشأن أمطار الشتاء

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

يُعقد اليوم، مؤتمر صحفي في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي.

قالت الدكتور إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوي، إن الشتاء القادم سيكون غزير الأمطار على القاهرة بسبب التغيرات المناخية.

أكد أيمن دجيش، عضو لجنة الحكام السابق، أن الحكم محمد عادل لم يكن مؤهلًا لإدارة مباراة الزمالك والبنك الأهلي التي أقيمت في الأسبوع الأول للدوري بسبب الأحداث التي مر بها قبل المباراة.

تواصل وزارة الداخلية، استقبال طلبات راغبي التقديم فى حج القرعة لعام 2025، والتى تستمر حتى 16 نوفمبر الجاري.

وحددت وزارة الداخلية البيانات المطلوبة والأوراق للتقدم في حج القرعة 2025

تبدأ اليوم أولى جلسات مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كشف الجيش الإسرائيلي أن وحدة "شايطيت 13"، وهي وحدة الكوماندوز البحرية التابعة له، هي من نفذت عملية "الإنزال" عبر البحر في بلدة البترون شمال لبنان، ومداهمة أحد الأكواخ الساحلية لاعتقال قبطان بحري لبناني يدعى عماد أمهز.

أعرب هادي خشبة، نجم النادي الأهلي السابق والمدير الرياضي الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي طرابلس الليبي، عن سعادته بتولي تلك المهمة أمس الأول الجمعة.

تبدأ عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، دراسة بيانات الوزراء عن خطة عمل الحكومة بعد مرور نحو 100 يوم على منحها الثقة، بشأن ما تم تحقيقه والمستهدف خلال الفترة المقبلة.

كشف الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حقيقة تسبب الضربات والتفجيرات الإسرائيلية في قطاع غزة في حدوث الهزة الأرضية أمس في منطقة شرم الشيخ بقوة 4.3 بمقياس ريختر.

تلقى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، صدمة جديدة قبل إعلان أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل استعدادا لمواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا في الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن "عملية البترون استغرقت 4 دقائق ونفذها 20 جنديا إسرائيليا بينهم 2 مدنيان"، موضحة أن "عملية اختطاف عماد أمهز حصلت منذ 48 ساعة وكشفتها الأجهزة الأمنية".

في مثل هذا اليوم من عام 1839 نشبت حرب الأفيون الأولى، بين الصين وبريطانيا، لأسباب غريبة للغاية، إذ كانت الصين ترغب في الحد من زراعة الأفيون واستيراده، لكن بريطانيا كانت ترغب في فتح الأبواب أمام تجارة الأفيون بكل حرية دون الاكتراث بالشعب الصيني وحياته ومستقبله.

نشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية وثيقة تتهم الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول بتعريض بلاده لخطر الحرب النووية من خلال سياساته تجاه الشمال.

أعلن نادي النصر الليبي في بيان رسمي وفاة لاعبه الشاب محمد الوافي مساء أمس السبت.

وقال النصر الليبي في بيان عبر فيس بوك: "ببالغ الحزن والأسى، نعزي أنفسنا أولًا ونعزي الوسط الرياضي وعائلة لاعبنا الشاب محمد الوافي، الذي انتقل إلى رحمة الله".

أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الأحد، باشتعال النيران في قطار إقليمي في محطة أرينسفيلده للسكك الحديدية في برلين، دون وقوع إصابات.

توعد المرشد الإيراني علي خامنئي، في منشور على حسابه بمنصة "إكس" بردّ وصفه بالساحق على الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

أكد الإنجليزي ستيفن جيرارد، مدرب الاتفاق السعودي، تحمله مسئولية خسارة فريقه أمام القادسية، في الدوري السعودي للمحترفين.

وحقق القادسية الفوز على الاتفاق 2-0 في ديربي الشرقية التي أقيم مساء السبت في ختام الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

احتفل المنتج ممدوح شاهين بحفل زفاف ابنته في أحد الفنادق الكبرى بحضور عدد كبير من نجوم الفن ومنهم عايدة رياض وداليا البحيري وهاني سلامة وغيرهم.