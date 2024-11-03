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ثقافة وفنون

محمد حماقي ومصطفى قمر يحييان حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين

حفل زفاف ابنة ممدوح
حفل زفاف ابنة ممدوح شاهين، فيتو

احتفل المنتج ممدوح شاهين بحفل زفاف ابنته في أحد الفنادق الكبرى بحضور عدد كبير من نجوم الفن ومنهم عايدة رياض وداليا البحيري وهاني سلامة وغيرهم.

حفل زفاف ابنة ممدوح شاهين 

وأحيا الفنانان محمد حماقي ومصطفى قمر حفل زفاف ابنة ممدوح شاهين، وقدم الثنائي عددا من أغانيهما والتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

المنتج ممدوح شاهين أنتج عددا كبيرا من الأعمال الدرامية ومنها لعنة كارمة لهيفاء وهبي ومسلسل شاهد عيان لحسن الرداد ومسلسل تلت التلاتة لغادة عبد الرازق.

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المنتج ممدوح شاهين ممدوح شاهين ابنة ممدوح شاهين

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محمد حماقي ومصطفى قمر يحييان حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين

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