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رياضة

هادي خشبة: محمد رمضان أعاد الانضباط بين لاعبي الأهلي في وقت قصير

هادي خشبة، فيتو
هادي خشبة، فيتو

أعرب هادي خشبة، نجم النادي الأهلي السابق والمدير الرياضي الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي طرابلس الليبي، عن سعادته بتولي تلك المهمة أمس الأول الجمعة.

وقال خشبة في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عير فضائية TeN: المفاوضات مع مسؤولي أهلي طرابلس الليبي لم تستغرق وقتًا طويلًا، وحينما تلقيت الاتصالات من إدارة النادي، رحبت على الفور، وسعيد بتولي منصب المدير الرياضي والقائم بأعمال مدير الكرة داخل منظومة كبيرة مثل نادي أهلي طرابلس، وسيخوض الفريق معسكرًا بالقاهرة لمدة أسبوعين.

وتطرق خشبة للحديث عن مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، والتي حسمها الأحمر بخماسية مقابل هدفين على ستاد السلام، قائلًا:

الأهلي قدم أداءً متواضعًا في الشوط الأول، لكن سرعان ما تغيرت الأمور في شوط المباراة الثاني، ونجح لاعبو القلعة الحمراء في فرض السيطرة ومضاعفة النتيجة.

تجربة محمد رمضان

وأضاف: سعيد بنجاح تجربة محمد رمضان في منصب المدير الرياضي للأهلي، فقد نجح في إعادة الانضباط والالتزام بين لاعبي المارد الأحمر في فترة زمنية قصيرة.

 

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