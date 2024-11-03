الأحد 03 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جيرارد يرد على غضب جماهير الاتفاق بعد ثنائية القادسية بالدوري السعودي

جيرارد ،فيتو
جيرارد ،فيتو

أكد الإنجليزي ستيفن جيرارد، مدرب الاتفاق السعودي، تحمله مسئولية خسارة فريقه أمام القادسية، في الدوري السعودي للمحترفين.

وحقق القادسية الفوز على الاتفاق 2-0 في ديربي الشرقية التي أقيم مساء السبت في ختام الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال جيرارد في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "محبط جدا من النتيجة لأن الأداء كان حاضرا والروح كانت متواجدة، والقادسية استغل فرصتين وسجلهما وفاز".

 

ورد جيرارد على الأخطاء الدفاعية المتواصلة التي تقتل جهود الفريق خاصة أن المباراة المقبلة أمام الهلال، موضحا: "الهدف الأول كان من كرة ثابتة وفي الهدف الثاني تكررت غلطة مدافع شاب، وعلينا الصبر على مدافعينا الشبان، وأنا أتحمل المسؤلية كاملة".

وأشار ستيفن جيرارد: "شكرت اللاعبين على ما قدموه وأكدت لهم رضائي الكبير وأن النتائج الماضية هي من وضعت فريقنا في هذا الموقف".

وأشار: "نستحق ركلة جزاء في المباراة، والحكم لم يعد فيها لتقنية الفار، وهذا حصل في مباراة سابقة مع عبدالله رديف وتم طرده، نحن نريد أن يستفيد الحكام من التقنية المتوافرة حتى تساعدهم على صحة القرارات".

وتابع: "نعمل دائما ونسعى لتطوير الفريق ووظيفتي إعادة اللاعبين لوضعهم وأي انتقاد أو إحباط يوجه لي لأني أتحمل المسؤولية".

وعن صافرات الاستهجان التي وجهت له من قبل الجماهير بعد نهاية المباراة، أكد المدرب الإنجليزي: "هذه وظيفتي وأستخدم خبرتي في التعامل مع هذه المواقف".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الإنجليزي ستيفن جيرارد الاتفاق السعودي القادسية الدوري السعودي للمحترفين الدوري السعودي الهلال

مواد متعلقة

القادسية يتخطى الوحدة ويتأهل لربع نهائي كأس الملك السعودي

الاتفاق يتعادل مع الفيحاء 1-1 في الدوري السعودي (صور)

الأكثر قراءة

عملية إنزال البترون، تفاصيل مثيرة داخل شقة القبطان عماد أمهز

اندلاع حريق في عقار بشارع جمال عبد الناصر بالسلام

احتراق قطار بشكل كامل في إحدى محطات برلين (صور)

هل تتسبب الضربات الإسرائيلية بغزة في حدوث هزة أرضية بمصر؟ البحوث الفلكية ترد (فيديو)

جهاد جريشة يوضح لـ فيتو أبرز الحالات الجدلية في مباراة الأهلي وسيراميكا

المعد النفسي السابق للأهلي: طلبت المساواة براتب مساعد كولر

أسامة عرابي: كبرياء واسم الأهلي سبب عودته في أي مباراة

شقيق العامري فاروق يفجر مفاجأة بشأن منصب نائب رئيس الأهلي

منوعات

المزيد

آخر متحف لـ «لينين» في أوروبا يودع زواره إلى الأبد

ولادة طفل عراقي بقلبين، ومصير مروع لحياته

حنان ترك تنشر فيديو لتوزيعها الحلوى على جيرانها بأمريكا بعد رفضها الاحتفال بالهالوين (فيديو)

العشرات في عداد المفقودين، إسبانيا تنفذ أكبر عملية إنقاذ لضحايا الفيضانات

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 2/11/2024

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم السبت 2-11-2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 2/ 11/ 2024

المزيد

انفوجراف

بالأرقام.. انفراجة في توفير أدوية مرضى السكر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 3-11-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 3-11-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 3 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads