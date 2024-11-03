الأرصاد الجوية تكشف مفاجأة بشأن أمطار الشتاء على القاهرة (فيديو)

حالة الطقس، قالت الدكتور إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوي، إن الشتاء القادم سيكون غزير الأمطار على القاهرة بسبب التغيرات المناخية.

فرص سقوط الأمطار

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": أنه سيكون هناك فرص لـسقوط الأمطار اليوم على السواحل الشمالية والوجه البحري وبعض مناطق من القاهرة الكبرى.

منخفض جوي يضرب البلاد

وتابعت: منخفض جوي في طبقات الجو العليا يؤثر على طقس البلاد الفترة الحالية وهو ما أدى إلى نشاط الرياح وسقوط الأمطار ولا سيما على محافظة مطروح.