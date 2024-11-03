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أخبار مصر

الأرصاد الجوية تكشف مفاجأة بشأن أمطار الشتاء على القاهرة (فيديو)

سقوط الأمطار، فيتو
سقوط الأمطار، فيتو

حالة الطقس، قالت الدكتور إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوي، إن الشتاء القادم سيكون غزير الأمطار على القاهرة بسبب التغيرات المناخية.

 

فرص سقوط الأمطار 

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": أنه سيكون هناك فرص لـسقوط الأمطار اليوم على السواحل الشمالية والوجه البحري وبعض مناطق من القاهرة الكبرى.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد 3 - 11 - 2024

حالة الطقس غدًا الأحد 3-11-2024 بمحافظة البحيرة

منخفض جوي يضرب البلاد

وتابعت: منخفض جوي في طبقات الجو العليا يؤثر على طقس البلاد الفترة الحالية وهو ما أدى إلى نشاط الرياح وسقوط الأمطار ولا سيما على محافظة مطروح.

ولفتت إلى أن الانخفاض الحقيقي في درجات الحرارة خلال 15 يوما وهو ما يستلزم ارتداء الملابس الشتوية مع برودة الأجواء.
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الأرصاد الجوية حالة الطقس الشتاء التغيرات المناخية الأمطار القاهرة منخفض جوي

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