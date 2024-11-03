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أخبار مصر

هل تتسبب الضربات الإسرائيلية بغزة في حدوث هزة أرضية بمصر؟ البحوث الفلكية ترد (فيديو)

هزة أرضية، فيتو
هزة أرضية، فيتو
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زلزال شرم الشيخ، كشف الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيو فيزيقية، حقيقة تسبب الضربات والتفجيرات الإسرائيلية في قطاع غزة بحدوث الهزة الأرضية أمس في منطقة شرم الشيخ بقوة 4.3 بمقياس ريختر.

 

زلزال شرم الشيخ

 

وقال "رابح" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حدث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": الزلزال وقع في شرم الشيخ على بعد 3 كيلو مترات من الشاطئ. 

 

موجات زلزالية صناعية 

وأوضح: أي تفجير في أي مكان يسبب ذبذبات في الأرض وتوليد موجات زلزالية صناعية حتى تفجيرات المحاجر تؤدي إلى ذلك، لافتًا إلى أن زلزال شرم الشيخ طبيعي نتيجة تحركات قشرة أرضية عادية.

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الفالق الزلزالي في خليج العقبة

وتابع: "لدينا فالق زلزالي كبير في خليج العقبة ويحدث حركة عليه وممتد ويصل إلى شرق تركيا، والحركة به شبه مستمرة على جانبي الفالق ومع تحرك الفالق يؤدي إلى زلزال على الفوالق الفرعية بالبحر الأحمر".

 

وأكد: "فريق عمل متكامل بالتنسيق مع محافظ جنوب سيناء يراقب الوضع في شرم الشيخ بعد حدوث الزلزال، ولكن خطر توابع الزلزال غير قائمة حاليا".


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