3 وزراء أمام لجان النواب لمناقشة ما تحقق في برنامج الحكومة

تبدأ عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، دراسة بيانات الوزراء عن خطة عمل الحكومة بعد مرور نحو 100 يوم على منحها الثقة، بشأن ما تم تحقيقه والمستهدف خلال الفترة المقبلة.

مجلس النواب يستمع لبيانات عدد من الوزراء

وشهد الشهر الماضي، تزامنا مع انطلاق دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، الاستماع لبيانات عدد من الوزراء، وتم إحالتها للجان النوعية لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.

مناقشة بيانات الوزراء أمام اللجان النوعية

ووجه رئيس مجلس النواب، اللجان النوعية بسرعة عقد اجتماعات لمناقشة تلك البيانات، بحضور الوزراء المعنيين، مع السماح لكل عضو يرغب بالمشاركة في الاجتماعات.

اجتماعات بحضور 3 من الوزراء

وتعقد اليوم الأحد 3 لجان نوعية اجتماعات بحضور وزراء التعليم، الصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة البيانات التي تم إلقاءها أمام الجلسات العامة.

تحديات تواجه القطاع الصحي

وتناقش لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، في اجتماعها بيان الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان عن خطط وسياسيات وزارة الصحة والسكان خلال الفترة المقبلة، وأبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي والإستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.

خطة وزارة الزراعة لتعزيز الأمان الغذائي والتنمية الزراعية

وتبدأ كذلك لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، دراسة بيان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الذي ألقاه أمام المجلس بشأن خطط وسياسات الوزارة لتعزيز الأمان الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، وسبل زيادة صادرات المنتجات الزراعية، وآليات تنمية وحماية الأراضي الزراعية.



مناقشة بيان وزير التربية والتعليم

كما تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، بيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الذي ألقاه أمام المجلس أكتوبر الماضي.

مجلس النواب يستمع لبيان وزير المالية

على جانب آخر، يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الاستماع لبيانات الوزراء أمام الجلسات العامة، حيث يلقي يوم الثلاثاء المقبل، أحمد كجوك، وزير المالية، بعد غد الثلاثاء، بيانا بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما يستعرض وزير المالية، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.