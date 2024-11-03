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سياسة

اليوم أولى جلسات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

تبدأ اليوم أولى جلسات مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وتستمر مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بمجلس النواب، على مدار 3 أيام، اعتبارا من اليوم الأحد وحتى بعد غد الثلاثاء.

 

كماا تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم أيضا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومةبتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

 

إعداد تقرير بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ومن الجدير بالذكر أنه في أول اجتماعات اللجنة العامة بمجلس بدور الانعقاد الخامس، الأسبوع قبل الماضي، أعلن المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن اللجنة تعكف على الانتهاء من تقريرها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

 

تقرير قانون الإجراءات الجنائية سيكون جاهزا قريبا

وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تقرير مشروع قانون الإجراءات الجنائية، سيكون جاهزًا في أقرب وقت.

أداء اللجنة التشريعية أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية 

وخلال اجتماع اللجنة العامة بمجلس النواب، أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس اامجلس، وأعضاء اللجنة العامة بالأداء الراقي والمناقشات البناءة التي تمت بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

التنوع في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وأكدوا أن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، اتسمت بالتنوع وقبول جميع الآراء الهادفة إلى تحقيق أكبر قدر من الضمانات لحق المواطن وحق الدفاع.

وأشار أعضاء اللجنة العامة، إلى أنه تم مناقشة كافة الرؤى سواء التي أُبديت خلال الاجتماعات، أو التي وردت مكتوبة إلى المجلس أو التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لما لقانون الإجراءات الجنائية الجديد من أهمية خاصة لكل مواطن مصري.

وفي هذا الصدد أشاد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالمناقشات التي تمت خلال جلسات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأوضح الوزير، أن الحكومة تبنت مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقًا للنسخة التي أعدتها اللجنة الفرعية، ووضعته ضمن أولويات الأجندة التشريعية.

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