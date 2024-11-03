تأسست عام 1949، تعرف على وحدة "شايطيت 13" التي نفذت إنزالا في لبنان

كشف الجيش الإسرائيلي أن وحدة "شايطيت 13"، وهي وحدة الكوماندوز البحرية التابعة له، هي من نفذت عملية "الإنزال" عبر البحر في بلدة البترون شمال لبنان، ومداهمة أحد الأكواخ الساحلية لاعتقال قبطان بحري لبناني يدعى عماد أمهز.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن "الجيش الإسرائيلي استهدف اعتقال عنصر مهم من حزب الله، لديه معلومات مهمة حول القوة البحرية للميليشيا، وتم نقله إلى إسرائيل كي تستجوبه الوحدة 504 التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية"، وذلك على زعمهم.

عملية نادرة للكوماندوز البحري الإسرائيلي

بينما قالت صحيفة "معاريف" العبرية إن "هذه العملية النادرة للكوماندوز البحري الإسرائيلي، ولوحدة شايطيت 13، تذكر بعمليات الجيش الإسرائيلي التاريخية في لبنان".

وهذه الوحدة، التي لطالما اعتمد عليها الجيش الإسرائيلي في حروبه، قادرة على تنفيذ عمليات هجومية عبر الغوص، والإغارة، والتخريب، والهبوط بالمظلات، والاقتحامات، وهي من أقدم وحدات الكوماندوز التي أسستها إسرائيل عام 1949 بعد عام من قيامها.

وتتدرب الوحدة على مهام إنقاذ الرهائن وتنفيذ الاغتيالات، وعمليات الإغارة عبر البر والبحر، وكذلك إبطال مفعول الألغام البحرية وصد عمليات الغواصين للجهات المعادية، وجمع معلومات استخباراتية حول سفن الخصوم، ومهاجمة البنى التحتية البحرية لهم.

حرب 1956

وبدأت إسرائيل الاعتماد على وحدة "شايطيت 13" منذ الحرب مع مصر عام 1956، كما استخدمتها بعمليات في سوريا ولبنان، كان أبرزها اختراق مرفأ بيروت، وكذلك تنفيذ هجوم في بيروت وصيدا عام 1973 ضمن ما عرف بعملية فردان.

واستهدفت هذه العملية عددًا كبيرًا من الذين كانت تلاحقهم إسرائيل في حركة فتح، التي كانت قد انطلقت عام 1965، وبدأت تنفيذ عمليات موجعة ضد إسرائيل انطلاقًا من الأراضي اللبنانية.

وشارك عناصر الوحدة الإسرائيلية في عملية معقدة لاغتيال القيادي البارز في حركة فتح، خليل الوزير، في ضاحية سيدي بوسعيد بالعاصمة التونسية عام 1988، بعد أن نفذ عناصرها عملية إنزال على شاطئ البحر، واستقلوا مركبات كانت معدة مسبقًا، ونجحوا في اغتيال خليل الوزير في منزله.

كما اعتمدت إسرائيل على هذه الوحدة التي كان عملها يتطور بشكل سريع، لإنشاء جسر عبور للدبابات الإسرائيلية إلى الأراضي اللبنانية، بعد الهجوم من البحر في بيروت عام 1982، ونفذت كذلك عملية الإنزال على سفينة متضامنين أتراك كانت في طريقها لكسر الحصار على غزة في العام 2010.

ومن أبرز المهام التي شاركت فيها السيطرة على 3 سفن أسلحة إحداها سفينة "كارين A" عام 2002.

وحينذاك، قالت إسرائيل إن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات كان ينوي استخدامها لإشعال انتفاضة مسلحة ضد إسرائيل، وكذلك سفينة أسلحة قرب سواحل السودان عام 2009 كانت في طريقها لحركة حماس، وأخرى كانت في طريقها لميليشيا حزب الله، قادمة من إيران.