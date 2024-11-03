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رياضة

زيزو خارج حسابات منتخب مصر بمعسكر نوفمبر

أحمد مصطفى زيزو،
أحمد مصطفى زيزو، فيتو

منتخب مصر، تلقى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، صدمة جديدة قبل إعلان أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل استعدادا لمواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا في الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

تفاصيل إصابة زيزو وفترة غيابه

وتأتي الصدمة بعد إعلان أحمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نتائج الأشعة التي خضع لها لاعب الفريق ومنتخب مصر أحمد مصطفى زيزو

حسام حسن، فيتو
حسام حسن، فيتو

وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفحوصات التي خضع لها أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق أثبتت إصابته بمزق من الدرجة الأولى بالعضلة الخلفية، وسيحتاج لفترة راحة لمدة أسبوعين قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات.

غياب زيزو عن معسكر منتخب مصر

وتأكد بذلك غياب أحمد مصطفى زيزو عن معسكر الفراعنة، المقرر انطلاقه أحد يومي 9 و10 نوفمبر الجاري، استعدادًا لمواجهتي مواجهتي الراس الأخضر وبوتسوانا المحدد لهما يومي 15 و19 نوفمبر بالجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

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