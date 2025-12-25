يشهد انطلاق الفصل التشريعي الثالث، أبرز المعلومات عن مجلس النواب الجديد

18 حجم الخط

تتجه الأنظار صوب مجلس النواب في العاصمة الجديدة، والذي يستقبل الأعضاء الجدد في الفصل التشريعي الثالث خلال أيام، وبالتزامن مع بداية العام الميلادي الجديد 2026، حيث يكتمل تشكيل المجلس المنتخب مع انتهاء عمليات الاقتراع في جولة الإعادة.

موعد نهاية مجلس النواب الحالي

ويبدأ مجلس النواب الجديد، أعماله دستوريا في 12 يناير 2026، حيث ينتهي الفصل التشريعي الحالي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في 11 يناير المقبل.

يأتي ذلك عملا بحكم المادة 106 من الدستور والتي تنص على: مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

وشهد مجلس النواب الجديد، عقد عدة جلسات في الفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

الرئيس السيسي يؤدي اليمين الدستورية في مجلس النواب الجديد

وكان الحدث الأبرز الذي شهده مجلس النواب في العاصمة الجديدة، وتحديدا في 2 أبريل 2024، وهو أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية، لفترة رئاسية ثالثة.



وأعلن الرئيس السيسي، وقتها في كلمته ملامح المرحلة الجديدة لولايته الثالثة، والتي تضمنت عرض التحديات التي تواجهها مصر على كافة المستويات.

أبرز المعلومات عن مبنى مجلس النواب في العاصمة الجديدة

ومن الجدير بالذكر أن مجلس النواب بالعاصمة الجديدة، مقام على نحو 109 آلاف متر مربع، وهو ما يجعله أكبر البرلمانات بمنطقة الشرق الأوسط.

عمليات التشييد الحديث في مبنى مجلس النواب في العاصمة الجديدة، جعله يحصل جائزة أفضل مشروع حكومي لعام 2021 من مؤسسة Engineering News-Record الأمريكية العالمية.

تفاصيل القاعة الرئيسية في مجلس النواب الجديد

تتسع القاعة الرئيسية لمجلس النواب 1000 عضوا، يعاوها قبة ضخمة بقطر 55 مترًا وارتفاع 65 مترًا، كما يضم المبنى 720 مكتبا تتسع لنحو 3200 موظف.

يضم مبنى مجلس النواب في العاصمة الجديدة، قاعات استماع، المركز الإعلامي، مركز معلومات، ومركز تدريب، فضلا عن المباني الخدمية، بينها المركز الطبي، مركز الشرطة، وحدة الإطفاء، والمسجد، ومسطحات خضراء واسعة.

تفاصيل تشييد مجلس النواب الجديد

ركز تشييد مبنى مجلس النواب في العاصمة الجديدة، على الاهتمام بمواكبة الحداثة في تطوير القاعات، والمجهزة بأحدث أجهزة الاستماع، وشاشات العرض، والترجمة الفورية، وغيرها من التجهيزات التي تسهل عمل الغرفة التشريعية.

وعلى الرغم من حداثة التصميم التي تتواكب مع العاصمة الجديدة، إلا أن مبنى مجلس النواب، راعى المزج مع الحضارة المصرية القديمة، من خلال الاعتماد على تصميمات فرعونية في الأعمدة والتاج المستوحى من زهرة اللوتس.

على جانب آخر يشهد مجلس النواب، في مقره بالعاصمة الجديدة، استعدادات مكثفة لاستقبال أعضاء المجلس الجديد، الذي تجري انتخاباته حاليا.

"فيتو" أجرت جولة ميدانية داخل مجلس النواب الجديد، رصدت خلالها انتظام العمل، وسط استعدادات مكثفة، لاسيما بعد عملية النقل التام لجميع الموظفين، وكافة الإدارات المعنية.

انتقال مجلس النواب إلى العاصمة الجديدة

وتستمر الترتيبات على قدم وساق، استعدادا لتحديد مواعيد استقبال النواب الجدد لاستلام كارنيهات العضوية، وكذلك الحقيبة البرلمانية، وسط توقعات أن تكون في مطلع يناير المقبل.

ومن الجدير بالذكر أن مجلس النواب، في الفصل التشريعي الثالث، يبدأ الجلسة الافتتاحية في 12 يناير المقبل.

تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد

ومن المقرر أن يترأس الجلسة الافتتاحية أكبر الأعضاء سنا، يعاونه 2 من أصغر الأعضاء سنا، وتشهد أداء اليمين الدستورية.

وعقب الانتهاء من أداء اليمين الدستورية، يدعو رئيس السن، الأعضاء لانتخاب رئيس مجلس النواب، للفصل التشريعي الثالث.

وعقب إعلان انتخاب رئيس مجلس النواب، والوكيلين، يتولى الرئيس الجديد، إدارة الجلسة، والتي يدعو خلالها إلى تشكيل اللجان النوعية، وانتخاب هيئات مكاتبها، لينطلق بعدها المجلس في مباشرة مهامه التشريعية والرقابية.

