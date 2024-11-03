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حوادث

البيانات والأوراق المطلوبة للتقديم في حج القرعة 2025

الحج، فيتو
الحج، فيتو

تواصل وزارة الداخلية، استقبال طلبات راغبي التقديم فى حج القرعة لعام 2025، والتى تستمر حتى 16 نوفمبر الجاري.

وحددت وزارة الداخلية البيانات المطلوبة والأوراق للتقدم في حج القرعة 2025:

 الاسم كاملًا طبقًا لما هو مدون ببطاقة الرقم القومي السارية الصلاحية لمدة ستة أشهر على الأقل

 ورقم بطاقة الرقم القومي (14 رقمًا)

 ورقم الهاتف المحمول" راعي إثبات بيانات رقم الهاتف الشـخصي بشكل دقيق"

رقم آخر لأحد الأقارب للتواصل معه في حالة الضرورة

 وإثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية وفقا للشهادات الصحية 

 

البيانات المطلوبة لتقديم فى حج القرعة 2025 

 

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وبالنسبة لبيانات المُرافق "إن وجد" فى تقديم طلبات حج القرعة 2025:

 بطاقة الرقم القومي ومستندات صلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلب وفقًا للشروط السابق ذكرها

 وحالة صحية جيدة ويكون مُعافيا من الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية 

رقم الهاتف المحمول الشخصي

يوقع مقدم الطلب والمرافق "إن وجد" بطلب الحج المقدم بأن البيانات المدونة صحيحة وعلى مسئوليتهما

 

إزاى اسجل فى حج القرعة 2025

وحددت وزارة الداخلية، 3 طرق للتقديم فى حج القرعة 2025:

1- تقديم الطلبات بمعرفة المواطن شخصيًّا إلى أي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

 2- من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) 

 

3- عن طريق الاتصال برقم الخدمة الصوتية (27983000 – 02)، وفقًا لبيانات بطاقة الرقم القومي السارية، وفي حالة انتهاء سريانها لا يقبل الطلب - وذلك خلال المواعيد المقررة لقبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية.

 

 

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