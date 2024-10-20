أخبار الحوادث اليوم: تفاصيل واقعة دهس فريق للدراجات بطريق الإسكندرية الصحراوي.. سجن أحمد ياسر المحمدي 3 سنوات.. وقبول استئناف البلوجر نادين طارق
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
ختام فعاليات البطولة الدولية لقفز الموانع بوادي الفروسية
اختتمت فعاليات البطولة الدولية لقفز الموانع والتي نظمتها وزارة الداخلية، بوادي الفروسية بالتنسيق مع الاتحادين المصرى والدولى للفروسية والهيئة العامة للخدمات البيطرية استمرت فعاليات البطولة على مدار ثلاثة أيام.
شاهد عيان يكشف تفاصيل حادث دهس فريق للدراجات بطريق الإسكندرية الصحراوي
كشف شاهد عيان تفاصيل حادث السير الذي تعرض له لاعبو نادي السادس من أكتوبر للدراجات.. وقد وقع الحادث بسبب اصطدام سيارة بموكب الفريق أثناء تمرينهم المخصص على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.
أسرة ضحية أحمد فتوح تكشف سر إنهاء إجراءات التصالح أمام النيابة الحسبية
أكدت أسرة السيد الشوبكي، أمين الشرطة، ضحية أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، أنهم قبلوا التصالح مع اللاعب في القضية التي تنظرها محكمة جنايات مطروح بعد غد الثلاثاء.
الحكم فى استئناف مدير أعمال الراحل حلمى بكر على حبسه 3 سنوات 27 أكتوبر
قررت محكمة شمال الجيزة، حجز الاستئناف المقدم من مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر، على حكم حبسه 3 سنوات، وكفالة 50 ألف جنيه، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي، لجلسة 27 أكتوبر للنطق بالحكم.
سقوط مستريح الإسكندرية، جمع 24 مليون جنيه من المواطنين بزعم استثمارها
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط مستريح بالإسكندرية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة أجهزة الحاسب الآلى.
قبول استئناف البلوجر نادين طارق وإلغاء حبسها
قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية بقبول الاستئناف المقدم من البلوجر نادين طارق، المتهمة بالفسق والفجور، والصادر ضدها حكم بالحبس سنة، وغرامة 100 ألف جنيه وقضت بإلغاء حبسها.
سجن أحمد ياسر المحمدي 3 سنوات بتهمة اغتصاب فتاة أجنبية في قطر
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، بالحبس المشدد 3 سنوات للاعب أحمد ياسر المحمدي في قضية اغتصاب فتاة بقطر.
حيثيات براءة أمام عاشور من التعدى على فرد أمن
أودعت محكمة الشيخ زايد حيثيات حكمها ببراءة لاعب الكرة أمام عاشور من تهمة التعدي بالضرب على فرد أمن مول شهير.
النيابة العامة تُجري تفتيشًا على مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون
كلف النائب العام، فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون (١، ٣،٤، ٦)"، فانتقل الفريق إلى هناك؛ حيث تفقد عنابر النزلاء، فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبْدُوا أيَةَ شَكَاوَى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
حريق داخل مدرسة شهيرة في المعادي (صور)
نشب حريق فى مدرسة شهيرة بمنطقة المعادى، اليوم الأحد، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ.
السيطرة على حريق محدود في مطعم صبحي كابر (صور)
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق محدود في مطعم صبحي كابر.
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