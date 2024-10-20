الأحد 20 أكتوبر 2024
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حوادث

سجن أحمد ياسر المحمدي 3 سنوات بتهمة اغتصاب فتاة أجنبية في قطر

اللاعب احمد ياسر
اللاعب احمد ياسر المحمدي، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، بالحبس المشدد 3 سنوات للاعب أحمد ياسر المحمدي في قضية اغتصاب فتاة بقطر.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار وائل زهران، وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبد الله سلام.

وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية، قررت إحالة اللاعب أحمد ياسر المحمدي لاعب كرة القدم في دولة قطر، وشقيق اللاعب حسين ياسر المحمدي، نجم نادي الزمالك السابق للمحاكمة الجنائية، بتهمة التعدي على فتاة  في دولة قطر.

وكشف التحقيقات، أن اللاعب متهم في قضية التعدي على فتاة في دولة قطر، وعقب تقديم بلاغ من الفتاة تم التحقيق معه بواسطة جهات التحقيق التي أخلت سبيله حتى يتم توقيع الكشف الطبي عليها، وبيان صحة أقوالها والاتهام الموجه من عدمه.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم بمجرد صدور القرار عاد إلى مصر فخاطبت جهات التحقيق الإنتربول الدولي، للقبض عليه واستكمال التحقيقات وتم القبض عليه في شرم الشيخ، والتحفظ عليه بقسم عابدين، وتحرر المحضر في قسم عابدين.
وقال اللاعب خلال التحقيقات، إنه على علاقة بالفتاة التي تقدمت بالبلاغ، وإنه لم يغتصبها جنسيا ولكن الأمر تم برضاها وعقب الاتفاق معها، على عكس أقوال الفتاة التي اتهمته باستدراجها إلى شقته والتعدي عليها.

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