محامي ضحية أحمد فتوح: قبول العزاء لا يعني الصلح والأسرة ستتخذ قرارًا خلال الساعات القادمة

علق شنودة مكارم، محامي أسرة ضحية أحمد فتوح، على قبول العائلة واجب العزاء، في وفاة شقيقهم.

وقال “شنودة” في تصريح خاص لـ “فيتو”: “بالفعل قبلت العائلة واجب العزاء من لاعب الكرة، ولكن لم يتم الصلح حتى الآن، وإن كانت هناك بوادر بذلك، فالأسرة لم تعقد العزم علي ذلك حتى الآن”.

واضاف: “أسرة الضحية ستتخذ قرارا سواء بقبول الصلح أو رفضه خلال الساعات القليلة القادمة.. قبول العزاء لا يعني قبول التصالح بشكل رسمي”.

وكان أشرف عبد العزيز، محامى أحمد فتوح لاعب الزمالك، كشف أن اللاعب توجه اليوم برفقته إلى منزل أشقاء ضحية حادث الدهس الذي تسبب فيه اللاعب بالإسكندرية، وقدم لهم واجب العزاء فى وفاة شقيقهم.

وأشار محامى فتوح، إلى أن اللاعب طلب من أشقاء المجنى عليه العفو والصفح عنه، خاصة وأن الحادث قضاء وقدر، وقال: “أهل الضحية وعدوه بالعفو عنه بدون أى مقابل”.

وقدم أحمد فتوح لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، واجب العزاء في الراحل السيد الشبكي ضحية واقعة الدهس عن طريق الخطأ، أثناء عودته من مدينة العلمين الجديدة.