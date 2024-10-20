حريق داخل مدرسة شهيرة في المعادي (صور)
نشب حريق فى مدرسة شهيرة بمنطقة المعادى، اليوم الأحد، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ.
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مدرسة شهيرة فى منطقة المعادى.
وعلى الفور وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق مدعومة بقوات الشرطة، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.
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