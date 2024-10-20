الأحد 20 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حريق داخل مدرسة شهيرة في المعادي (صور)

حريق داخل مدرسة فى
حريق داخل مدرسة فى المعادى

نشب حريق فى مدرسة شهيرة بمنطقة المعادى، اليوم الأحد، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة  بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مدرسة شهيرة فى  منطقة المعادى.

وعلى الفور وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق مدعومة بقوات الشرطة، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.
 

ضبط دجال العجوزة ومساعده بتهمة النصب والاحتيال

القبض على 5 أشخاص بتهمة إدارة كيان تعليمى للنصب والاحتيال على المواطنين بالدقهلية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حريق مدرسة حريق مدرسة فى المعادى حريق مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

ضبط دجال العجوزة ومساعده بتهمة النصب والاحتيال

القبض على 5 أشخاص بتهمة إدارة كيان تعليمى للنصب والاحتيال على المواطنين بالدقهلية

السيطرة على حريق محدود في مطعم صبحي كابر (صور)

ختام فعاليات البطولة الدولية لقفز الموانع بوادي الفروسية

شاهد عيان يكشف تفاصيل حادث دهس فريق للدراجات بطريق الإسكندرية الصحراوي

القبض على قائد سيارة تتبع أحد تطبيقات النقل الذكى للتحرش بفتاة

مصرع شخص دهسا أسفل عجلات سيارة نقل بمدينة نصر

الداخلية تستقبل وفدًا من سفراء الدول الإفريقية بالمعهد القومي لتدريب القوات الخاصة

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق محدود في مطعم صبحي كابر (صور)

السر وراء تسلق كلب الهرم لقمة "خوفو" (فيديو)

صلاح يقود ليفربول للفوز علي تشيلسي 2-1 في الدوري الإنجليزي ( صور)

السوبر المصري، الأهلي وسيراميكا يتعادلان 1-1 في شوط أول مثير (صور)

بعد غضبه من استبداله، عبد الواحد السيد لـ مصطفى شلبي: "مسمعش صوتك" (فيديو)

حريق داخل مدرسة شهيرة في المعادي (صور)

رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الدور الأول في الدوري الممتاز

طاهر محمد طاهر يسجل هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا بالثانية 12

منوعات

المزيد

حملة شعبية لتنظيف بحيرة جابلانيكا فى البوسنة بعد الفيضانات القاتلة

غضب لترك فتاة صغيرة تلف ثعبانا ضخما على رقبتها لجذب المشاهدات

لحشد الناخبين، كامالا هاريس تحتفل بعيد ميلادها الـ60

هاريس تشرع الحشيش الترفيهي للبالغين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد بالأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

6 تصريحات هامة لوزير الزراعة أمام البرلمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سيف الله المسلول ( 3 – 3 )

تفسير رؤية القط الأسود في المنام وعلاقته بوجود أعداء من الأقارب 

باحث بـ"كبار العلماء": كلمة قد تدخلك الجنة أو النار (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية