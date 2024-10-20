الأحد 20 أكتوبر 2024
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حوادث

السيطرة على حريق محدود في مطعم صبحي كابر (صور)

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق محدود فى مطعم صبحى كابر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق محدود في مطعم صبحي كابر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق إثر تصاعد الأدخنة  في مطعم صبحي كابر بمنطقة روض الفرج، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 3 سيارات إطفاء لمحل البلاغ.

وتم محاصرة اللهب وإخماد الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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