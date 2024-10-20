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حوادث

قبول استئناف البلوجر نادين طارق وإلغاء حبسها

نادين طارق، فيتو
نادين طارق، فيتو

قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية بقبول الاستئناف المقدم من البلوجر نادين طارق، المتهمة بالفسق والفجور، والصادر ضدها حكم بالحبس سنة، وغرامة 100 ألف جنيه وقضت بإلغاء حبسها. 

وقررت نيابة الهرم إحالة البلوجر "نادين طارق" إلى المحاكمة، ووجهت لها تهم نشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة ومشاهد إباحية تبثها المتهمة عبر حسابها الشخصي من أجل جمع الأرباح.

وبدأت الواقعة بضبط البلوجر في الجيزة لقيامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر أحد التطبيقات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بـ قطاع الشرطة المتخصصة قيام (سيدة) بتصوير وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيق "التيك توك" بهدف تحقيق نسب مشاهدة بغرض الشهرة.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، وبحوزتها "هاتف محمول" وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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