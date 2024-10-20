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أسرة ضحية أحمد فتوح تكشف سر إنهاء إجراءات التصالح أمام النيابة الحسبية

اللاعب أحمد فتوح،
اللاعب أحمد فتوح، فيتو

 أكدت أسرة السيد الشوبكي، أمين الشرطة، ضحية أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، أنهم قبلوا التصالح مع اللاعب في القضية التي تنظرها محكمة جنايات مطروح بعد غد الثلاثاء.

وأوضحت الأسرة، أن 5 من أفرادها سوف يقومون بالإقرار بالتصالح أمام هيئة المحكمة مضيفة أن بنات المجني عليه السيد الشوبكي، سوف ينهون إجراءات التصالح أمام النيابة الحسبية نظرا لأنهم مازالوا في سن صغيرة.

وتنظر محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية الثلاثاء القادم، برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار أمام محمد فؤاد الصيرفي والمستشار علاء الدين بسيوني عبد النبي والمستشار حسام محمد أحمد الصياد وسكرتير المحكمة حسن عمر محاكمة اللاعب أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك في إتهامه بإحراز بقصد التعاطي لمخدر الحشيش قيادة سيارة تحت تأثير المواد المخدرة، التسبب في وفاة المجني عليه " السيد أحمد ".  


تعود أحداث القضية المقيدة برقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح إخطارا من ضباط قسم شرطة العلمين بقيام المتهم "أحمد فتوح" لاعب كرة قدم محترف، قام بالاصطدام بالمجني عليه "السيد أحمد" أثناء عبوره الطريق بسبب السرعة الزائدة، وذلك كون المتهم متعاطيا مخدر الحشيش.


تبين من التحقيقات علي النحو المبين في أمر الإحالة من النيابة العامة، أن المتهم "أحمد فتوح" لاعب كرة قدم محترف مقيم بمحافظة القاهرة، في يوم 8/11 /2024 بدائرة قسم شرطة العلمين، أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونيا علي النحو الثابت في التحقيقات.
وتبين أنه قاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه "السيد أحمد" وتسبب خطأ في وفاة المجني عليه وكان ذلك ناشأ عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطي المواد المخدرة، بأن قاد السيارة الرقمية ( ا ف ج 9569) بالطريق الساحلي بحالة ينجم عنها الخطر، مما أدي إلي الاصطدام بالمجني عليه محدثا إصابته الواردة بـ تقرير الطب الشرعي التي أودت إلي الوفاة، وأن المتهم قاد سيارة بسرعة تجاوزت الحد الأقصي للسرعة المقررة، ولم يراع في مسلكه في الطريق يذل أقصي عناية والتزام والحذر والحيطة اللازمين معرضا حياة الآخرين للخطر، وبناء عليه فإن الأوراق تقيد جناية وجنحة ومخالفة مواد مواد القانون.
وبالعرض علي النيابة العامة قررت إحالة الدعوي الي محكمة جنايات أول درجة المختصة بدائرة محكمة الاستئناف بالإسكندرية لمعاقبة المتهم وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة، والتي حددت محكمة جنايات مطروح التي أصدرت قرارها.

 

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