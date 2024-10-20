الأحد 20 أكتوبر 2024
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حوادث

شاهد عيان يكشف تفاصيل حادث دهس فريق للدراجات بطريق الإسكندرية الصحراوي

شاهد عيان يكشف تفاصيل
شاهد عيان يكشف تفاصيل حادث دهس فريق للدراجات، فيتو

كشف شاهد عيان تفاصيل  حادث السير الذي تعرض له لاعبو نادي السادس من أكتوبر للدراجات.. وقد وقع الحادث بسبب اصطدام سيارة بموكب الفريق أثناء تمرينهم المخصص على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

وأضاف الشاهد: هناك عدد من اللاعبين المشاركين في حالة خطيرة ، منهم الدراجان عز الدين حمدي ومرام محمود.

 

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إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم على طريق الإسكندرية الصحراوي

سيارة تدهس 8 من لاعبي فريق للدراجات

وأصيب 8 من لاعبي فريق للدراجات، صدمتهم سيارة أثناء مران الفريق بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بمنطقة أكتوبر، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.


تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث مصادمة ووجود مصابين بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

وبالانتقال والفحص، تبين اصطدام سيارة بعدد من لاعبي الدراجات أثناء تمرينهم المخصص على الطريق السريع، وأصيب 8 لاعبين، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وجار عمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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