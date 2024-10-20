ختام فعاليات البطولة الدولية لقفز الموانع بوادي الفروسية

اختتمت فعاليات البطولة الدولية لقفز الموانع والتي نظمتها وزارة الداخلية، بوادي الفروسية بالتنسيق مع الاتحادين المصرى والدولى للفروسية والهيئة العامة للخدمات البيطرية استمرت فعاليات البطولة على مدار ثلاثة أيام.

وشارك نحو 175 فارسًا وفارسة من دول (مصر، سوريا، ليبيا، فرنسا، ألمانيا، أستراليا، هولندا، جنوب أفريقيا) وسط إشادة كبيرة من الفرسان المشاركة بالتنظيم وبتجهيزات وادي الفروسية واستعداده لاستضافة كافة فعاليات رياضة الفروسية بنجاح كبير.

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