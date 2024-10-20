الأحد 20 أكتوبر 2024
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حوادث

سقوط مستريح الإسكندرية، جمع 24 مليون جنيه من المواطنين بزعم استثمارها

سقوط مستريح الاسكندرية
سقوط مستريح الاسكندرية جمع 24 مليون جنيه من المواطنين

 تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط مستريح بالإسكندرية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة أجهزة الحاسب الآلى.
 

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تلقت اللإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة  بلاغا من (5 مواطنين) لتضررهم من (أحد الأشخاص – مقيم بالإسكندرية) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم فى مجال تجارة أجهزة الحاسب الآلى مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها. 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المتهم بالإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين بلغت قرابة (24 مليون جنيـه)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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