أخبار مصر: افتتاح محطة قطارات بشتيل، إسرائيل تحدد موعد الرد على إيران، العميد يلمح إلى استبعاد صلاح، قفزة بأسعار زجاجة الزيت

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

تفتتح خلال ساعات، كل ما تريد معرفته عن محطة بشتيل الجديدة (صور)

تفتتح القيادة السياسية خلال الساعات المقبلة محطة قطارات صعيد مصر- محطة بشتيل - حيث يبلغ إجمالي مساحة المحطة 239 ألف متر مربع تقريبا بما يعادل 57 فدانا، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يوميا.

في انتظار الأوامر، تحديد موعد الرد الإسرائيلي على إيران والكشف عن الأهداف المحتملة

كشف مسؤولون أمريكيون، اليوم السبت، عن موعد الرد الإسرائيلي على إيران وحددوا الأهداف المحتملة التي قد تهاجمها إسرائيل خلال الضربة.

هيتأخر شوية، مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024

يبحث الكثير من المواطنين عن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر 2024، خاصة بعد إعلان وزارة المالية موعد صرف مرتبات أكتوبر 2024، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

درجات الحرارة اليوم السبت 12- 10- 2024 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة، اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

زيادة من 10 إلى 14 جنيها، قفزة مفاجئة في أسعار زجاجة الزيت بالأسواق

ارتفاع أسعار الزيت اليوم، سجلت أسعار زجاجة الزيت ارتفاعات ملحوظة تتراوح ما بين 10 و14 جنيهًا في الأسواق؛ وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار الزيوت الخام خلال الفترة الحالية؛ فما أحدث أسعار زجاجة الزيت في الأسواق؟

طبيب المنتخب يكشف حجم إصابة محمد عبد المنعم وموقفه من مباراة موريتانيا الثانية

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم أن إصابة محمد عبد المنعم مدافع المنتخب كدمة بالعضلة الأمامية، واللاعب جاهز لمباراة موريتانيا الثانية المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب.

غير مبشرة، وزير خارجية المجر يعلق على إهانة كامالا هاريس لرئيس وزراء بلاده

اعتبر وزير خارجية المجر بيتر سيارتو، اليوم السبت، التصريحات اللاذعة التي أدلت بها نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة للانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس، ضد رئيس الوزراء فيكتور أوربان، بأنها بلا أدنى شك ليست البداية الأفضل.

حفاظًا على سلامة المارة، محافظة الجيزة تجري صيانة عاجلة لكوبري عباس (صور)

قامت محافظة الجيزة بتنفيذ أعمال صيانة عاجلة لبعض القطاعات المعيبة برصيف كوبري عباس، في إطار سعيها المستمر لتحسين البنية التحتية وخدمة المواطنين.

مفاجأة صادمة تنتظر مبابي في منتخب فرنسا بعد واقعة الملهى الليلي

يبدو أن واقعة غياب كيليان مبابي عن منتخب فرنسا أمام الكيان الصهيوني في دوري الأمم الأوروبية، والتي فاز فيها (4 ـ 1)، والتقاط كاميرات بعض المعجبين صورًا له وهو يغادر ملهى ليليًّا في ستوكهولم السويدية عندما كان منتخب الديوك يخوض المباراة لم تمر مرور الكرام.

بعد تحليل الشظايا، ما نوع الذخيرة التي قصفت بها إسرائيل بيروت لاغتيال وفيق صفا؟

كشف تحليل أجرته صحيفة "جارديان" البريطانية، نوع الذخيرة التي استخدمتها إسرائيل في قصفها العنيف على وسط بيروت مساء الخميس، الذي قتل 22 شخصًا وأصاب أكثر من 100 آخرين.

هنيدي: لا أقبل مقارنتي بالزعيم وخلافي مع محمد فؤاد انتهى وانتظروني في رمضان المقبل (فيديو)

أكد الفنان محمد هنيدي، أنه لديه الكثير من الأفلام القريبة إلى قلبه، مشيرًا إلى أن فيلم أمير البحار من أقرب الأفلام إلى قلبه بسبب أن تصويره في البحر.

بعد تلميحات حسام حسن، هل يستبعد محمد صلاح من رحلة موريتانيا؟

قال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، إن محمد صلاح، وعمر مرموش، مصطفى محمد أو تريزيجيه لم يطلبوا عدم اللعب أمام موريتانيا في المباراة التي أقيمت بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب.

رغم أصولها اليهودية، رئيسة المكسيك تدعو إلى الاعتراف بدولة فلسطين

دعت رئيسة المكسيك الجديدة كلاوديا شينباوم، الجمعة، إلى الاعتراف بدولة فلسطين من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

اليوم، ثاني جلسات محاكمة إمام عاشور بتهمة الاعتداء على فرد أمن بمول شهير

تنظر محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم ثاني جلسات محاكمة لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، في اتهامه بالاعتداء بالضرب على فرد أمن داخل مول تجاري، لاتخاذ إجراءات الادعاء المدني.

مواعيد مباريات اليوم السبت 12 - 10 -2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم.. يشهد اليوم السبت 12-10-2024، إقامة العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم.

بايدن يحذر إيران: أوقفوا التآمر على ترامب وأي محاولة لاغتياله إعلان حرب

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الحكومة الإيرانية إلى "وقف التآمر" على المرشح الرئاسي دونالد ترامب والمسؤولين الأمريكيين السابقين، وفق صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مسؤول كبير.

اليوم، قطع المياه عن مناطق بالقاهرة الجديدة لمدة 6 ساعات

أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة قطع المياه 6 ساعات عن منطقة جنوب الاكاديمية، وذلك من الساعة الثامنة صباح اليوم السبت الموافق 12 /10/ 2024 حتى الساعة الواحدة ظهرًا من نفس اليوم.

استقبال جنوني لرونالدو في وارسوا بعد قبل مواجهة بولندا (فيديو)

احتشد الآلاف من المشجعين البولنديين أمام أحد الفنادق في العاصمة وارسو أمس الجمعة، تأهبا لوصول الأسطورة كريستيانو رونالدو إلى البلاد لخوض مباراة الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية بين بولندا صاحبة الضيافة والبرتغال اليوم السبت.

يصل إلى 24 جنيها، انخفاض أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، سجلت أسعار لحوم الضأن انخفاضًا، تراوح ما بين جنيه إلى 24 جنيهًا مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

زوج يقتحم منزل والد زوجته بقنبلة مولوتوف (فيديو)

في واقعة صادمة ومدهشة من نوعها، أقدم رجل على صنع قنبلة مولوتوف واقتحم منزل والد زوجته وأضرم النار فيه دون تردد أو خوف.