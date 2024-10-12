مواعيد مباريات اليوم السبت 12 - 10 -2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم.. يشهد اليوم السبت 12-10-2024، إقامة العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم.

مواعيد مباريات اليوم في دوري الأمم الأوروبية

كرواتيا x إسكوتلندا - 07:00 مساءً - beIN Sports HD 1

بولندا x البرتغال - 09:45 مساءً - beIN Sports HD 1

صربيا x سويسرا - 09:45 مساءً - beIN Sports HD 6

إسبانيا x الدانمارك - 09:45 مساءً - beIN Sports HD 3

روسيا البيضاء X إيرلندا الشمالية – الساعة 9:45 مساءً beIN Sports HD 6

قبرص X رومانيا – الساعة 9:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 5



مباريات اليوم في تصفيات كأس إفريقيا

المغرب x إفريقيا الوسطى - 10:00 بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 4.