مواعيد مباريات اليوم السبت 12 - 10 -2024 والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم.. يشهد اليوم السبت 12-10-2024، إقامة العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم.
مواعيد مباريات اليوم في دوري الأمم الأوروبية
كرواتيا x إسكوتلندا - 07:00 مساءً - beIN Sports HD 1
بولندا x البرتغال - 09:45 مساءً - beIN Sports HD 1
صربيا x سويسرا - 09:45 مساءً - beIN Sports HD 6
إسبانيا x الدانمارك - 09:45 مساءً - beIN Sports HD 3
روسيا البيضاء X إيرلندا الشمالية – الساعة 9:45 مساءً beIN Sports HD 6
قبرص X رومانيا – الساعة 9:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 5
مباريات اليوم في تصفيات كأس إفريقيا
المغرب x إفريقيا الوسطى - 10:00 بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 4.
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