زوج يقتحم منزل والد زوجته بقنبلة مولوتوف (فيديو)

في واقعة صادمة ومدهشة من نوعها، أقدم رجل على صنع قنبلة مولوتوف واقتحم منزل والد زوجته وأضرم النار فيه دون تردد أو خوف.

وتفصيلًا، لجأت امرأة من مدينة أضنة التركية إلى منزل والدها بسبب تعرضها للضرب والتعنيف من قبل زوجها، فقام الزوج بصنع قنبلة مولوتوف وهجم على المنزل وأضرم النار فيه انتقامًا منها ومن والدها.



وتم نقل الزوجة للمستشفى وألقى القبض على الزوج وكان برفقة شخص آخر الذي أكد سكان المنطقة أنه شقيقه، وتم تحرير محضر بالواقعة.