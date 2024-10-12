تفتتح خلال ساعات، كل ما تريد معرفته عن محطة بشتيل الجديدة (صور)

تفتتح القيادة السياسية خلال الساعات المقبلة محطة قطارات صعيد مصر- محطة بشتيل - حيث يبلغ إجمالي مساحة المحطة 239 ألف متر مربع تقريبا بما يعادل 57 فدانا، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يوميا.

محطة بشتيل

وتقع المحطة في منطقة وسطية بين محطة سكك حديد رمسيس ومحطة الجيزة، بالإضافة لوقوعها في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر كما تعد منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر السد العالي الإسكندرية – إمبابة، المناشي، القباري بالإضافة لوقوعها على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها وهي محور الفريق كمال عامر، شارع السودان محور أحمد عرابي وشارع المطار – محور 26 يوليو.

وقالت مصادر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر إن المحطة جاهزة تماما للافتتاح وفي انتظار قرار افتتاحها خلال الفترة القادمة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأبرز المعلومات عن المحطة:

- محطة بشتيل تبادلية بين الركاب والبضائع وتربط القاهرة بمحافظة أسوان.

- تبلغ تكلفتها 2.5 مليار جنيه، وساهمت في توفير العديد من فرص العمل حيث قدرت بحوالي 7500 فرصة عمل بالمشروع.

- تضم 6 أرصفة لخدمة ركاب الوجه القبلى جهة شارع السودان و4 لخط المناشي جهة محور الفريق كمال عامر بالإضافة إلى سكك حوش المحطة وترتبط سكك الورش بالسكك الطوالي‏ أسوان/إسكندرية - المناشي- البضائع.

- تبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يوميًا.

- محطة بشتيل 3 أضعاف محطة مصر بإجمالي مساحة المشروع 239 ألف متر مربع 57 فدانا.

- بدأ مرور القطارات من محطة بشتيل الجديدة، محطة قطارات صعيد مصر دون الوقوف في المحطة، ضمن مرحلة التشغيل التجريبي للمحطة، تمهيدا لافتتاحها وتشغيلها رسميا.

- يشمل مبنى المحطة الرئيسي المقام على مساحة 31.000 م2 دور بدروم يستخدم كجراج بسعة 250 عربة ودور أرضى ‏يحتوى علي جزء تجاري ضمن مول تجاري متكامل بالدور (الأول - الثاني) وأماكن ادارية ‏بالدور الارضي خاصة بالعاملين بالمحطة.

- يشمل المبنى أيضا 28 شباك تذاكر وكذلك دورات المياه ‏ومنطقة الهرم الزجاجي بالبهو الرئيسي ‏للمحطة ‏والذي يبلغ ارتفاعه 40 مترًا بالإضافة إلى الدورين الاول والثاني للمحطة والذي يشمل محلات تجارية ومناطق استثمارية.

- كما يشمل المبنى الرئيسي للمحطة المكاتب الإدارية وأماكن خدمة العملاء والاستعلامات، ومخطط حركة سير الركاب بالمحطة سواء من المدخل الرئيسي أو من الأنفاق للوصول إلى صالات التذاكر وتوافر السلالم الكهربائية والمصاعد لتسهيل تنقل الركاب.

- صممت محطة بشتيل على شكل متحف بالطراز المصري القديم، ليكون مزارا ومولا تجاريا متكاملا.

شيدت المحطة على 3 أدوار بالإضافة إلى البدروم المخصص للسيارات.



- يتوسط المحطة هرم زجاجي بارتفاع 42 مترا، و4 مسلات بالقرب من المحطة.



- تحتوي المحطة على شاشات إرشادية للركاب وبوابات تذاكر إلكترونية وماكينات TVM ‏ وكاميرات مراقبة ‏‏حيث ستكون محطة مكيفة الهواء ‏في كافة طوابقها بها خدمة Wi-Fi ‏كما ستشمل ‏على نظام حديث للإطفاء والإنذار.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.